□ 严 瑜

2021年，累计新冠肺炎确诊病例和累计死亡病例高居世界榜首，恶性枪击事件比上年增长10.1%，针对少数族裔的歧视攻击愈演愈烈，暴力执法夺走557人生命……以上种种人权悲剧的发生地，不是别处，正是自诩“人权卫士”的美国。

若将视线放得更长远，细数美国自建国以来的人权黑账，不难发现，诸如此类的“人间惨剧”比比皆是。而就是这样一个劣迹斑斑的美国，却总爱充当“人权判官”，四处挥舞人权政治化大棒，肆意毁损人权善治根基。

20世纪70年代以前，美国对国际人权标准持冷漠甚至排斥态度；20世纪70年代至冷战结束前，美国推进“人权外交”，利用人权作为打击前苏联的政治工具；冷战结束后，美国进一步将人权政治化，肆无忌惮地打压与自己政治制度不同的国家，采取选择性、双重标准、单方面强制等手段，产生极其恶劣的破坏性后果。

近年来，美国更是变本加厉，在人权领域大搞“双标”——一方面毫无依据地污蔑别国“任意拘押、强迫劳动”，另一方面对本国监狱里的酷刑虐待、“现代奴隶制”问题避而不谈；一方面对别国人权状况说三道四，乱扣莫须有罪名，另一方面打着所谓“反恐”旗号，肆意侵犯别国人权。

可以说，在美国官方的字典里，“人权”一词如何定义，只与其奉行的意识形态与政治利益有关。正如美国纽约大学历史和国际关系学者詹姆斯·派克在分析大量历史材料后得出的结论：美国官方所倡导的所谓人权与真正的人权理念几乎没有丝毫联系，美国官方高举“人权”旗帜，唯一的目的是利用人权推行自己的全球战略。美国政府逐步把人权变成推行其外交政策的一种话语权，成为美国意识形态和公共外交的工具。

这种自私、恶劣的人权政治化行径，给全球人权治理带来灾难性影响，不仅阻碍了国际人权事业的健康发展，还导致不少国家陷入混乱，非但没有真正改善人权，反而造成新的人权灾难。更重要的是，美国将人权当作工具和武器，玷污了人权的崇高意义，对人权本身是一种极大的伤害。

如今，美国所谓“人权卫士”的虚伪人设早已崩塌。2021年，在联合国人权理事会第四十八届会议上，众多国家谴责美国是“世界人权事业最大的破坏者”，并敦促美国解决自身严重人权问题。历史与现实都让世界各国日益深刻地认识到，人权非政治化，是全球人权治理得以顺利进行的基础和前提，防止和遏制人权政治化，是促进世界人权事业健康发展的重要保障。美国若还执迷不悟，继续大搞人权政治化，必将受到世人更加彻底的鄙视和唾弃。

(责编：胡永秋、白宇)