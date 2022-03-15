张佳泋

日本海上自卫队“不知火”号驱逐舰。

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据日本放送协会消息，日本前首相安倍晋三近日表示，鉴于乌克兰危机，日本国内应该探讨与美国“核共享”相关问题。此后，日本防卫大臣岸信夫在3月1日的记者会上否定了允许在日本领土内部署美国核武器并共同运用的“核共享”政策。借乌克兰危机谋求军事化进程，日本右翼政客近日频频发表不当言论，引发日本国内外广泛批评。

“核共享”言论引发批评

安倍晋三“核共享”提议一出，立刻受到日本国内及国际的广泛批评。

日本《东京新闻》发表文章称，安倍的言论已经引起了反核团体及遭受过核打击民众的愤怒。中国外交部表示，日本政客公然发表违背本国“无核三原则”和《不扩散核武器条约》成员国义务的妄言，抛出同美国“核共享”话题，充分暴露出日本国内军国主义势力阴魂不散的危险动向。

外交学院国际关系研究所教授周永生接受本报采访时分析，日本在“核共享”问题上前后矛盾反映出其政坛内部“拥核派”与“反核派”的互相斗争角逐，目前的情形表明‘反核派’仍居于主导地位。

“日本这一系列行为存有私心。”周永生分析，一方面日本支援乌克兰，企图借机遏制俄罗斯，与其进行政治对抗；另一方面日本与美联手，站在“道德制高点”上批判俄罗斯，借严厉的金融制裁，打压俄罗斯经济，以从中谋取自身利益。

对台湾问题大放厥词

据日本《产经新闻》报道，日本外交大臣林芳正2月19日出席德国慕尼黑安全会议时公然声称，“必须基于美国的价值观，在台湾问题等方面与中国‘竞争’。”据路透社报道，安倍此前就公开表示“台湾有事即日本有事，也就是日美同盟有事”。

有专家分析称，部分日本政客不断操弄核议题，是想提升自身军事实力，借机针对中国。日本“随美起舞”试图遏制中国已成常态。

周永生表示，“日本此次无端扯上台湾问题其实是设下语言陷阱。台湾问题是中国内政，乌克兰问题是俄罗斯与乌克兰两国关系问题，性质完全不同。日本却暗自将中国台湾放到与乌克兰相同的位置上，这种行为非常不正义。”

中国外交部发言人指出，近段时间，日美无视国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，在各种场合刻意炒作操弄涉台议题，这些恶劣言行不仅向“台独”势力发出错误信号，给台海和平稳定造成严重威胁，也让国际社会进一步看清，究竟哪些国家哪些人在破坏国际规则、侵害他国主权、制造地区动荡。

(责编：胡永秋、白宇)