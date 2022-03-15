本报记者 高 乔

武汉大学人权研究院院长 张万洪

中国社会科学院人权研究中心执行主任 柳华文

中南大学人权研究中心执行主任 毛俊响

联合国人权理事会第49届会议高级别会议近日举行，中国国务委员兼外长王毅在会上提出中国促进和保护人权的四点主张。近年来，国际社会对人权领域关注度不断提升，中国不断在尊重和保护人权方面展开实际行动，取得巨大成就，驳斥了美西方对中国人权事业的攻击抹黑，为国际人权事业发展贡献了正能量。

中国在促进和保护人权方面有哪些独特经验？中国的人权主张与西方有哪些不同？美西方在涉疆、涉港人权议题上对中国污蔑、炒作背后有何深层意图？中国促进人权发展的经验对发展中国家有何借鉴意义？本期报道邀请三位人权研究专家共同探讨。

中国在促进和保护人权方面有哪些独特经验？

中国国务委员兼外长王毅在联合国人权理事会第49届会议高级别会议上指出：“尊重和保障人权是中国共产党人的不懈追求。2021年，我们隆重庆祝了中国共产党成立100周年。中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，历史性解决了绝对贫困问题。中国全面建成小康社会，创造了中国式现代化新道路。在抗击疫情过程中，我们奉行人民至上、生命至上，书写了保护每一个人生命健康的最佳篇章。”

柳华文：当前，全球新冠肺炎疫情仍然严峻，联合国人权理事会第49届会议高级别会议召开，联合国各会员国踊跃参与，参会报名数量突破记录，凸显国际社会对人权议题日益重视的趋势。

应对疫情是世界各国共同面临的人权保障和社会治理挑战。疫情发生以来，中国坚持“动态清零”的防疫策略，保障了中国民众的生命权、健康权，同时尽可能减少对民众的就业、教育、医疗等日常生活的影响，用防疫政策上的“更多限制”，换取了民众生活上的“更多自由”。无论从感染、死亡病例数据和经济恢复成果来看，还是从政府治理能力、民众配合程度来看，中国应对疫情的举措和成效，生动证明了中国在人权实践领域可圈可点的成绩。

2021年，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，历史性解决了绝对贫困问题，这对中国、对发展中国家甚至对全球而言，都是一个里程碑式的成就。在保障人权方面，中国关注的是真正的“人民的人权”，特别是贫困人口的人权。在世界范围内，贫困都是民众充分享有人权的一个重大阻碍。中国政府坚持把人民利益放在首位，尤其重视贫困人口、弱势群体的人权利益。在某些西方国家深受贫富分化严重等问题困扰的当下，中国全面建成小康社会的成就，更加鲜明地昭示了中国保障人权的独特路径。

张万洪：近年来，中国坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，推动中国人权事业取得历史性成就。中国在推进人权事业的实践中，取得了许多宝贵经验，其中非常重要的一点是坚持尊重人民主体地位。人民性是中国人权发展道路最显著的特征。中国保障人民民主权利，充分激发广大人民群众积极性、主动性、创造性，让人民成为人权事业发展的主要参与者、促进者、受益者，切实推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

毛俊响：中国共产党和中国政府始终把马克思主义人权观同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，走出了一条适合本国国情的人权发展道路，形成了适合中国人权事业发展的经验。在推进人权事业的实践过程中，中国与西方国家有一些显著差异，主要体现在几个方面。

在人权理念上，西方坚持天赋人权理念，认为人权是抽象的、超越一切时空的；中国认为人权是具体的、历史的，与特定地域、文化传统和人民诉求等紧密相连。

在人权主体上，美西方强调个人自由主义的人权观，淡化甚至否认集体人权；中国坚持以人民为中心的人权理念，主张人权是个人人权与集体人权的统一，坚持人民主体地位。

在人权内容上，美西方片面强调公民权利和政治权利，特别是美国不承认经济权利、社会权利和文化权利、发展权利为基本人权；中国提出生存权、发展权是首要的基本人权，人民幸福生活是最大的人权，强调公民权利、政治权利、经济权利、社会权利、文化权利同等重要。

在人权实现方式上，美西方坚持先民主后人权，大肆在全世界推行“美式”民主制度与人权模式；中国坚持将人权普遍性原则同中国国情相结合，坚持生存是享有一切人权的基础、发展是解决一切问题的总钥匙，持续提升人权保障法治化水平，推动各类人权全面协调发展，反对照搬西方模式。

在全球人权治理方面，美西方强调人权高于主权，动辄以“人权”为借口干涉他国内政，大搞人权政治化；中国坚持弘扬全人类共同价值，践行真正多边主义，积极参与包括人权在内的全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体。

美西方炒作涉疆涉港人权议题有何深层意图？

据新加坡《联合早报》网站报道，中国国务委员兼外长王毅批评一些别有用心的势力不断炒作中国的新疆事务，并强调中方欢迎不带偏见的各国人士到新疆参访交流，也欢迎联合国人权高专巴切莱特近期访华并参访新疆。美国彭博社援引专家评论称：“面对西方国家干涉中国内政，中国正转变外交思路，采取更为自信的应对办法。”

毛俊响：近年来，美西方国家某些政客频频炒作涉疆、涉港人权议题，对中国人权现状进行抹黑和污蔑。这些势力企图建立对中国的价值观外交战线联盟，全方面、全要素打压中国。他们的核心目的是用“人权”包装其政治企图，从而阻碍、遏制中国的正常发展。

正因如此，中国在人权领域更需要掌握话语权，让国际社会更好了解中国人权的真实现状。事实上，近年来，新疆人权事业不断得到新的发展和进步。2016年底以来，新疆已连续5年多未发生暴力恐怖案（事）件，极端主义渗透得到有效遏制，各族群众生命权得到充分保障。当前，新疆社会大局持续稳定，各族人民和睦相处、安居乐业，处于历史上最好的发展时期。随着香港国安法的实施和选举制度的完善，“爱国者治港”的局面更加稳固，香港的法治和营商环境更加优良，社会氛围更加和谐。在这一背景下，长期困扰香港的各类深层次矛盾和问题将更有条件得到有效解决。

柳华文：60多年来，新疆地区经济总量增长了160倍，人均地区生产总值增长了30倍，维吾尔族人口从220万增长到约1200万，人均预期寿命从30岁提高到了74.7岁。新疆地区平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺，这一比例比很多西方国家和穆斯林国家都要高。事实证明，新疆维吾尔族等少数民族人口增长、健康水平上升、社会保障加强，经济发展和社会进步的良好态势前所未有。美西方少数反华势力无视基本事实，不顾国际法律相关概念定义的严肃性，扭曲事实，抹黑攻击，给中国扣上“侵犯人权”的大帽子，本质就是想借“人权”这个幌子，压制中国发展势头，破坏中国国际形象。

在香港人权议题方面，自2019年以来，美西方反华势力为达到遏制中国的目的，不惜牺牲香港民众的福祉，破坏民主法治，不断搅弄香港社会形势，挑起骚乱。如今，香港已逐渐由乱转治，美西方某些势力仍想借人权议题制造杂音，这是严重破坏国际人权领域交流合作的行为，是典型的利用“人权”破坏法治、破坏民主、破坏人权。

张万洪：美西方少数政客和“学者”常以“人权”为幌子，实现其他政治目的。美国学者布热津斯基曾声称：“倡导尊重人权影响巨大，意义深远，可以加速共产主义衰亡的过程。人权是现今时代最有影响力的政治观念，西方大声疾呼尊重人权，以使所有共产党国家处于守势。”这段话将美西方少数政客企图将人权政治化、工具化的意图刻画得非常清晰。

面对国际舆论场上一些无端指责，中国应继续反对某些国家的双重标准，反对把人权当作干涉别国内政的政治工具；同时，中国应把握战略主动，着力讲好中国人权故事，运用形象化、具体化的表达方式，增强当代中国人权观的国际吸引力、感染力、影响力。

中国为其他发展中国家人权发展提供哪些借鉴？

联合国经济、社会和文化权利委员会副主席阿斯兰·艾巴锡泽说，发展中国家人口占全球人口80%以上，全球人权事业发展离不开广大发展中国家的共同努力。“期待中国继续为国际人权事业发展发挥积极作用，各国也应以善邻之道和睦相处，共同维护国际和平及安全，促进全球经济及社会发展”。

柳华文：新中国成立以来，中国经历了站起来、富起来到强起来的发展历程，逐渐形成了系统全面的发展理念。许多发展中国家面临类似的历史经历和发展命题。中国取得的成就证明，发展中国家谋发展是可以成功的。“中国故事”对发展中国家而言不仅是一种经验，也是一种精神鼓舞。中国的发展实践证明，每个国家都需要找到适合自己的发展道路，发动全体人民，根据本国实际情况实施相应发展策略。这一经验同样适用于人权领域。联合国人权公约为国际社会设立共同目标，但每个国家如何实现这一目标，需要各自积极探索。国际社会可以提供技术性援助，但无法发挥决定性作用。一个国家要想处理好人权问题，从根本上要靠政府和人民齐心协力，依照社会治理和发展规律，用自己的双手去努力实现人权。如今，中国积极推动“一带一路”建设，通过与“一带一路”沿线国家的积极合作，与其他国家实现共赢发展；中国提出全球发展倡议，致力于同联合国及各国一起，加快落实2030年可持续发展议程，为国际人权领域交流实践提供助力和正能量。

张万洪：对世界各国，尤其对发展中国家来说，中国人权发展道路和人权事业发展的一个重要启示是：“以合作促发展，以发展促人权”。此外，中国的人权实践再次证明，保护人权要结合本国实际来践行。《联合国宪章》《世界人权宣言》树立了全球人权事业的崇高目标，如何实现这一目标，仍需各国不断探索。人权是历史的、具体的、现实的，人权事业发展必须立足本国国情和人民需求，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，促进和实现人的全面发展。推动人权事业共同发展，世界各国应坚定不移推动国际关系民主化和法治化，践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值观，坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

毛俊响：近年来，中国提出构建人类命运共同体、以发展促进人权等理念，强调包容、合作、开放、共赢精神，旨在建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，契合世界各国人民求和平、谋发展、促合作、同进步的诉求。上述理念多次被写入联合国文件，在国际社会赢得了良好反响，产生了积极影响。

对发展中国家而言，推进人权事业发展，首先应坚持人权普遍性原则与本国具体国情相结合。历史反复证明，简单照搬国外模式和制度，并不能取得预期的效果，反而会引发新的人权问题。第二，坚持发展是解决一切问题的总钥匙。保持国内稳定有序、快速发展的良好局面，是人权保障事业的前提。第三，坚持以人民为中心的人权理念，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，在发展中增进广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(责编：胡永秋、白宇)