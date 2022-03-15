本报北京3月14日电 （记者张远南）外交部发言人赵立坚14日在例行记者会上说，乌克兰境内生物军事活动是国际社会共同的关切。面对俄罗斯在乌克兰发现的文件、图片、实物等证据，美方只用一句“虚假信息”搪塞过去，难以交代，难以服众。

有记者问：据报道，联合国安理会11日举行会议，审议乌克兰生物安全问题。美常驻联合国代表托马斯—格林菲尔德在会上称中国散布虚假信息支持俄罗斯。中方对此有何评论？

赵立坚表示，乌克兰境内生物军事活动是国际社会共同的关切。根据日前公开披露的消息，乌克兰境内数十座生物实验室是按照美国国防部命令运行的，美国对这些实验室活动投入已超过2亿美元。美国有关研究目的是为致命病毒病原体的隐蔽传播建立机制。

他说，俄方官员表示，俄在乌境内发现了30多家隶属于美国的生物实验室，相关项目已被紧急销毁，但发现了鼠疫、炭疽等病原体痕迹。美国副国务卿纽兰承认，乌克兰有“生物研究设施”，美方正同乌方合作，防止那些“研究材料”落入俄军手中。美国媒体也称，美政府在乌克兰秘密生物实验室问题上撒了谎，向美民众隐瞒了支持这些实验室的真正目的。世卫组织已经建议乌克兰销毁存放于该国公共卫生实验室的高危病原体。

“面对俄罗斯在乌克兰发现的文件、图片、实物等证据，美方只用一句‘虚假信息’搪塞过去，难以交代，难以服众。”赵立坚说。

“美方一贯标榜所谓‘公开透明’，如果美方称这是‘虚假信息’，为什么不公布详细资料自证清白？美方资助的2亿美元到底花在了哪里？美方对哪些病原体进行了什么研究？美国驻乌克兰使馆在其网站上删除了所有相关文件，他们是想要隐瞒什么？美方为什么20年来独家反对建立《禁止生物武器公约》多边核查机制？美方如果想证明清白，为什么不开放这些生物实验室供国际专家独立调查？”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 17 版）

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