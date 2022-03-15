本报记者 刘玲玲

第五十八届法国国际农业博览会（以下简称农博会）日前在巴黎举行。今年农博会的主题是“农业：我们的日常生活，你的未来”。法国总统马克龙在开幕式上表示，数字技术、机器人技术和遗传学是法国现代农业的支柱，希望将更多农场转变为科技初创企业，通过增强创新能力和竞争力，推动数字农业发展。

记者在农博会现场看到，各类富有特色的展览吸引了大批参观者，一些入口排起了长长的队伍。与数字农业相关的新科技、新理念受到特别关注。从无人机、智能机器人到土壤成分分析软件，再到病虫害监测预警系统……在“农业4.0”展区，60多家农业初创企业和科技创新公司带来的产品，集中展示了法国农业科技的最新发展情况、转型趋势，以及为现代农业提供的多种数字化解决方案。

在“精准农业”展台，项目负责人盖里展示了借助人工智能、卫星图像和无人机等技术建立的信息平台。通过该平台，农民可以更好地预测和应对作物疾病、营养不良等情况，也可以根据土壤等情况选择更适合的农作物。“这种农业发展模式不仅效率高，而且科学精准。”盖里说。

初创企业“连接食品”展示了一款可以让消费者追溯食品源头、运输以及销售信息的软件。通过扫描产品上的二维码，消费者便可以即时获得所需信息。目前已有35个品牌和3200名农民在该公司平台注册。“软件满足了人们想要知道原料来自哪里的愿望，在食品安全备受重视的今天，会有越来越多的品牌和农民加入进来。”项目负责人拉维尔表示。

作为欧洲第一大农业生产国，法国近年来积极支持数字农业发展。有数据显示，法国在食品和农业科技领域已有215家初创企业和咨询公司。去年，法国农业和食品部发布了法国农业科技计划，将在5年内投资两亿欧元支持农业创新类项目。

在今年的农博会上，法国农业和食品部公布了“农业和数字化”路线图。农业和食品部部长德诺曼迪表示，数字技术将是法国2022年至2027年农业和农村发展规划的重点。到2022年底前，政府将为农场工人提供数字服务培训、为农业高中免费提供数字工具。此外，政府将继续完善安全且可追溯的农业数据交流平台，到2024年实现牲畜追溯系统的现代化更新。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)