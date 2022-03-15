本报记者 张博岚

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美国私营监狱将国家惩教职能变为资本逐利的工具，把惩罚犯罪变成利润丰厚的生意，成为侵犯人权、强迫劳动、暴力犯罪频发、加剧种族不平等的“奴隶工厂”。

联合国官网日前刊发文章指出，联合国人权专家敦促美国“取消一切以营利为目的的拘留设施”，强调被拘留者不应成为营利对象。事实上，近40年来，美国私营监狱不断曝出剥削劳动、侵犯人权、种族歧视、政商勾结等丑闻，广受各界谴责和批评。

“把监狱交给私人运营，只会导致更多的人被关起来”

上世纪80年代，美国政府为缓解公立监狱人满为患的压力，以购买服务方式委托部分企业开办私营监狱。经过40年发展，私营监狱规模不断扩大，形成了利润丰厚的产业和庞大的游说集团。

美国惩教公司和GEO集团是其中两大巨头，二者均为上市公司，在全美拥有100余座监禁设施。美国刑事判决研究所网站数据显示，2019年，美国私营监狱共关押约11.6万人，占联邦和各州关押囚犯总人数的8%。超过30个州与私营监狱公司有合作关系。其中，得克萨斯州的私营监狱关押着超过1.2万名囚犯，在各州中名列第一。

“（运营私营监狱）就像是你在卖车、卖房子或是卖汉堡。”美国惩教公司的共同创始人托马斯·比斯利曾如是形容私营监狱的性质。私营监狱的首要目标是赚钱，其利润主要来自政府定向补贴、强迫劳动和低廉的经营成本。美国联邦和州县政府与私营监狱签订的合同中大多包含“床位保证条款”，即政府按照一定入住率向私营监狱付款。例如“佛罗里达海湾惩教所”与政府合同中最低入住率条款规定，监狱方至少按照90%入住率收取费用。

为了实现“入住率”，私营监狱想方设法收买司法官员，对服刑人员轻罪重判或延长刑期。

美国纪录片《孩子换金钱》讲述了一起“孩子换美元”的案件。宾夕法尼亚州卢泽恩县两名法官收取私营监狱企业数百万美元回扣，从2003年到2008年，他们先后把数千名青少年在没有律师辩护的情况下，轻罪重判送进私营监狱。被监禁者中最小的只有10岁，其中很多是犯了小额盗窃等轻罪的初次犯罪者。

华盛顿州立大学一项研究发现，私营监狱导致每百万人口增加178名犯人，而刑期也开始变长，在那些法官有着较大自由裁判权的非暴力犯罪案件中，上述情况更为突出。

美国私营监狱从关押囚犯中获得了巨额收益。据美国媒体报道，2020年，美国惩教公司的收入高达19亿美元，其中82.2%来自私营监狱业务，GEO集团的收入更是高达23亿美元。美国《劳动经济学》期刊刊文指出：“各州把监狱交给私人运营，只会导致更多的人被关起来，刑期也会更长。”

“在这里，暴力随时会落到你头上”

美国私营监狱为压低经营成本，其设施一般按照与政府签订合同的最低标准建设，条件大多非常简陋，许多本应单独关押的犯人被共同关押。监狱管教人员数量少，一些人甚至上岗前没有接受过培训，素质良莠不齐。更有甚者，监狱方默许黑帮分子、狱霸来“维持”秩序。监狱日常管理和安保措施存在诸多漏洞，导致帮派活动猖獗，暴力事件时有发生。

美国公共电视网报道说，宾夕法尼亚州特拉华县乔治·希尔惩教所被报告有令人不安的囚犯死亡和虐待囚犯的历史。2002年至2008年，该设施发生12起囚犯死亡事件。有囚犯家属向私营公司提出了过失致死诉讼。2015年，俄克拉何马州的一座私营监狱爆发大规模骚乱，有多达300名囚犯参与，造成多名囚犯和狱警伤亡。

美国司法部数据显示，私营监狱的囚犯斗殴事件比公立监狱多65%，囚犯袭击狱警的次数比公立监狱多49%。曾在堪萨斯州莱文沃思拘留中心担任看守的威廉姆斯·罗杰斯说，他在那里工作的4年半中，被袭击7次，其中有3次因伤被送往医院。堪萨斯州联邦公设辩护人梅洛迪·布兰农在接受媒体采访时说，很多囚犯都害怕私营监狱，因为在那里每天都要面临生命危险。

“在这里，暴力随时会落到你头上。”法国阿尔斯通公司前高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在《美国陷阱》里讲述美国私营监狱恶性案件频发的状况：“囚室的环境日趋恶劣，言语争吵与身体挑衅越来越频繁”“那一刻，我意识到自己变成了动物……没有自由，不能反抗”“那里实行的简直是现代奴隶制”。

“被困在不断增加的体力劳动、痛苦和剥削之中”

“我的一天从凌晨4点开始。我要去厨房给1200人做早饭，然后是午饭、晚饭。我一天赚2.25美元。”服刑于内布拉斯加州奥马哈惩教中心的多米尼克·摩根在接受美国全国公共广播电台采访时说，即便她刚进监狱时就被诊断患有疾病，缺乏在厨房工作12个小时的精力，但必须得工作，否则就是违反“规定”。她说：“这里没有休息日，不准有病假。”

私营监狱让囚犯成为“现代奴隶”。美国威拉姆特大学法学院教授劳拉·艾普曼在其最新发表的研究报告《血钱：监狱劳工和监狱利润》中指出，美国私营监狱的历史是残酷的监狱劳动的历史。私营监狱是一种“有害的奴役形式”，服刑人员“被困在不断增加的体力劳动、痛苦和剥削之中”。

在私营监狱里，服刑人员被强制从事高强度、长时间、低报酬的劳动，基本人权难以得到保障。“如果一所监狱可以如此盈利的话，它还会在乎犯人被改造成什么样子吗？”美国记者肖恩·鲍尔曾卧底私营监狱4个月，将其见闻写成《美国监狱：美国资本和权力的游戏》一书，揭露了私营监狱强迫劳动、压榨盘剥、暴力、虐待、腐败等诸多乱象。在私营监狱，罪犯被当作劳动机器，其衣食等各项花费被压缩，甚至当囚犯病情危重必须送医时，私营监狱也会漠视其需求，故意拖延。

肖恩·鲍尔的书在美国社会引发震动，美国权威书评杂志指出，这本书对美国私营监狱的残酷无情和难以想象的腐败进行了一次深刻揭露，几乎每一页都有令人震惊的非人道案例。美国知名文学网站“文学中心”评论称：“这是对美国当前最黑暗和最深远的困境之一的可怕一瞥。”

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)