据新华社北京3月14日电 3月14日，国务委员兼外长王毅应约同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯通电话。双方重点就当前乌克兰局势交换意见。

阿尔瓦雷斯表示，乌克兰局势危及欧洲和平与稳定。西班牙希通过对话以及外交方式尽快结束战争。

王毅表示，中国历来根据事情本身的是非曲直做出我们的判断，历来主张尊重各国的主权和领土完整，历来维护联合国宪章宗旨和原则，历来认为各方合理安全关切都应得到解决。中方将继续在多边场合为乌克兰危机的和平解决发挥建设性作用。中方在鼓励俄乌通过和谈实现停火止战的同时，也希望欧洲与俄进行平等对话谈判，就各自安全关切找到合理解决办法，推动建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

据新华社北京3月14日电 3月14日，国务委员兼外长王毅同印尼外长蕾特诺通电话。

王毅表示，中国和印尼同为重要发展中大国、新兴经济体。双方要在两国元首引领下深化战略互信和务实合作，为维护国际和地区和平稳定发挥积极作用。

双方重点就乌克兰局势交换意见。蕾特诺表示，印尼坚持尊重别国主权和领土完整，呼吁尽快停止战争，鼓励对话，使局势降级。作为二十国集团主席国，印尼认为二十国集团建立的初衷是促进国际合作，应更关注宏观经济和发展事务。

王毅表示中方将按照习近平主席提出的“四个应该”，以自己的方式，为缓解局势、推动和谈、防止出现人道主义危机继续发挥建设性作用。中方愿与印尼一道，为劝和促谈继续作出努力。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 04 版）

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