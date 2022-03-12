新华社维也纳3月11日电（记者于涛 刘昕宇）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利11日通过社交媒体宣布，在维也纳举行的伊朗核问题全面协议会谈暂停。

博雷利表示，有关美伊恢复履约协议的最终文本已经基本准备好，但由于外部因素，维也纳会谈需要暂停。他作为协调人将与其团队继续和伊核协议参与方及美国保持联系，以克服当前困难，达成协议。

在维也纳具体负责协调伊核会谈的欧盟官员莫拉当天对记者说，所有代表团在谈判中都展现出了妥协精神，伊朗和美国都在谈判中采取了非常有建设性的积极态度。他表示，希望谈判能很快重启。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德11日确认伊核协议维也纳会谈暂停。哈提卜扎德当天通过社交媒体表示，会谈暂停可为解决剩余问题提供动力，任何外部因素都不会影响推进集体协议的共同意愿。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬10日曾表示，美方提出的新要求没有合理理由，与美方要求在维也纳立即达成协议的主张相矛盾，因此，解决主要问题和有效解除制裁不应受到美国过度要求的影响。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。2021年11月29日，伊核会谈在维也纳重启。（参与记者：王守宝、高文成）

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