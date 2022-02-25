人民网堪培拉2月25日电 （记者陈效卫）24日，中国驻澳大利亚使馆隆重举行“中华人民共和国公安部长城纪念章”颁授仪式。驻澳大利亚大使肖千代表中国政府向2021年为救助遇险中国公民不幸牺牲的澳大利亚新南威尔士州高级警司凯莉·弗斯特颁授金质“长城纪念章”和纪念证书。驻澳使馆高级外交官、警务联络官，弗斯特高级警司家人和亲属、澳联邦警察、新州警察厅、外交贸易部、内务部代表，旅澳华侨和留学生代表以及中澳媒体记者等参加。

在庄严肃穆的气氛中，肖千分别向弗斯特高级警司的父亲和母亲转交颁授给弗斯特的金质“长城纪念章”和纪念证书。现场奏响中澳两国国歌。

肖千在致辞中回顾了弗斯特高级警司的英勇事迹并表示，弗斯特高级警司与遇险的中国公民素不相识，但在生死存亡的危急时刻，为拯救生命，她竭尽全力实施营救，直到最后一刻。她的义举体现了朴素而伟大的人道主义精神，从她身上我们真切感受到超越种族、文化和国家的大爱温暖和人性光辉；展示了澳大利亚警方高度的奉献精神和保护生命的强烈责任感，充分反映出澳大利亚警察卓越的专业素养和职业操守；加深了中澳人民之间业已存在的友好情谊，让中国民众感受到澳大利亚人民的热情、善良和友好。在弗斯特高级警司不幸罹难一周年之际，我们一起重温和纪念她舍己救人的英雄事迹，颂扬和褒奖她勇于奉献的高尚品质，具有特殊重要意义。

肖千指出，国之交在于民相亲。自1972年建交以来，中澳在包括执法合作在内的各领域合作十分密切，给两国人民带来实实在在的福祉，也为亚太地区的发展、繁荣、稳定作出积极贡献。中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益和共同愿望。中方一贯重视中澳关系，愿积极发展与澳方的友好合作，与澳方一道相向而行，以两国建交50周年为契机，总结过去、面向未来，秉持相互尊重、平等互利原则，共同努力推动中澳关系沿着正确轨道向前发展。

弗斯特高级警司的父亲特里·弗斯特致辞时感谢中国大使亲自向弗斯特高级警司颁授“长城纪念章”，这是对弗斯特高级警司的最高褒奖，也是对家人的最大安慰。澳联邦警察代理总监慕剑、新南威尔士州警察厅总监韦伯女士分别致辞，对弗斯特高级警司不幸牺牲表示哀悼，称赞弗斯特高级警司勇敢、无私的行为以及热情、奉献的精神，感谢中国驻澳使馆举行隆重仪式，代表中国政府授予弗斯特高级警司象征最高荣誉的金质“长城纪念章”。

中国驻悉尼副总领事赵文飞在致辞中表示，新南威尔士州各级政府高度重视发展对华关系，与中国保持良好合作。感谢新州各级政府和警方长期以来向中国驻悉尼总领馆工作提供的大力支持和协助，以及为依法保护当地华侨华人的生命财产安全和正当权益做出的努力。

“长城纪念章”由中国公安部于2020年12月首次设立，专门颁授给为保护中国公民安全做出突出贡献的外国执法人员。此次为弗斯特高级警司颁授的编号为0001的金质“长城纪念章”，是该荣誉设立以来全球范围内颁发的首枚金质纪念章。赵克志国务委员兼公安部长签发纪念证书。

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