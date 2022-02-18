周晓沛

俄罗斯著名作家契柯夫形容“冰雪是俄罗斯的血液”。在俄罗斯的诗歌、散文、小说里也不乏对雪的吟诵。俄罗斯人认为，没有雪的冬天是无趣的冬天，甚至可以说，没有雪的冬天就不是冬天。由此可见，俄罗斯人对冰雪是多么情有独钟。

一提起俄罗斯，人们总会联想起披着皑皑白雪的大地，正如歌中唱到的那样，“冰雪覆盖着伏尔加河，冰河上跑着三套车”。由于常年冰雪相伴，俄罗斯的历史、文化和风俗都与冰雪联系到一起，形成了独特的冰雪文化。普希金在诗作《冬天的早晨》曾以“严寒和太阳，多么美妙的日子”为开篇，将“严寒”与“美妙”密切相连。在俄罗斯文学作品中，雪是俄罗斯人的纯色，是俄罗斯人性格和文化的载体。

冰雪对俄罗斯文化的影响是多方面的。冰雪文化不单单是指晶莹剔透的冰灯和洁白如玉的雪雕，还包括冰雪服饰等物质文化及冰雪画、冰雪书、冰雪剧、冰雪歌等精神文化。可以说，冰雪是俄罗斯文化中不可或缺的因素。俄语里很多谚语和雪有关，如比喻某事来得突然就说“雪花落在了头上”，形容一个东西没有价值就说它“如同去年的陈雪，毫无用处”，数落一个人抠门儿就说“三九寒天向他要点雪也舍不得”等等。俄语中专门用来指称冰雪的词汇十分丰富，有些也很难译成其他语言。

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上世纪70年代和90年代，我曾在莫斯科长期工作、生活过，亲身体验过什么叫真正意义上的银装素裹以及俄罗斯人对冰雪的特殊情结。莫斯科的冬天是一个漫长多雪的季节，最低气温达到零下40多度。大使馆院子里厚厚的积雪长达半年不化，一出家门就能练习滑雪。有时，俄罗斯同事还盛情邀请我们到郊外滑雪野餐。在冻得瑟瑟发抖的冰天雪地里，我们一起堆雪人、吃俄罗斯烧烤、喝中国啤酒，别有一番风味。

寒冬给俄罗斯人带来了漫漫长夜和阴沉沉的天空，使生活在这里的人总有一种莫名的压抑和忧郁。然而，到户外进行冰雪运动激发了俄罗斯人对健康和精神满足的追求，以及对生活乐观坚毅的韧性。

冰雪运动是俄罗斯人生活中不可分割的一部分，而冰雪洗礼则是孩子们的“童话世界”。俄罗斯冰雪运动的启蒙教育从娃娃抓起，无论在大自然中，还是在滑雪场或滑冰场，常常可以看到还在蹒跚学步的孩子学习滑雪、滑冰的情景。俄罗斯人在婴儿还没有满月的时候就用婴儿车推着在公园里散步，以适应寒冷的气候。稍微大一些的孩子，便让他们在雪地里随意摸爬滚打，从小就经受冰雪的考验。在冰雪游戏中，如果孩子不小心摔倒了，大人一般都是站在原地不动，只是鼓励他们学会自己站起来，通过在冰雪中的摔打来锻炼培养孩子的体魄。每到新年的时候，上至联邦政府和市政当局，下到每一个家庭、幼儿园和学校，都组织迎接“雪姑娘和严寒老人”的活动。作为冰雪的神圣化身，这两位吉祥童话人物给每一个俄罗斯人都带来新年礼物、欢乐和对未来的美好憧憬。

俄罗斯得天独厚的自然环境，造就了自发的群众性冰雪运动。在俄罗斯，全国上下都喜爱打冰球。俄国有句老话——“俄罗斯只有两类人，一类是打冰球的，另一类是看冰球的”。

随着多年来的不断发展和积淀，冰球已成为俄罗斯的一张品牌名片，曾多次获得国际赛事冠军。对俄罗斯人来说，冰球不仅仅是冰球，而是一项引以为傲的全民运动。

根据有关协议，中俄双方就筹备2022年北京冬奥会以及在两国冬季单项体育协会间开展合作。2017年1月，首届中俄冰球友谊赛在黑龙江省黑河市和俄罗斯布拉戈维申斯克市的中俄界江冰封的主航道国境线上成功举行。

2018年6月，国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同为中俄青少年冰球友谊赛开球，并接受双方球员赠送的俄、中两队球衣。这样的青少年交流活动促进了中国冰球运动的推广和发展。

为两国人民世代友好加油！

(作者是原中国驻俄罗斯使馆公使，驻乌克兰 、波兰、哈萨克斯坦大使）

(责编：王禹蘅、常红)