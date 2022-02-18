新华社首尔2月18日电（记者杜白羽 孙一然）韩国中央防疫对策本部18日通报，该国较前一日新增新冠确诊病例首次超过10万例，创下该国疫情以来日增确诊病例数新高。但韩国政府在综合考量民生和防疫情况后，于当天宣布小幅放宽防疫措施。

据通报，韩国18日新增新冠确诊病例约10.98万例，累计确诊超过175万例；新增死亡病例45例，累计死亡7283例。新冠病毒变异毒株奥密克戎成为韩国主要流行毒株，导致近期疫情加剧反弹。据韩国防疫部门预测，到本月底韩国日增新冠确诊病例可能达13万至17万例。

韩国国务总理金富谦18日召开中央灾难安全对策本部会议时表示，综合考虑民生和经济现状后，在医疗体系能够承受的范围内，政府对防疫措施进行微调。新版防疫措施允许餐厅、咖啡厅等场所的每日营业结束时间从21时延长至22时，私人聚会人数上限仍维持在6人。该防疫措施将从19日起实施，执行至下月13日。金富谦还呼吁民众积极接种新冠疫苗。

据韩国新冠疫苗预防接种推进团数据，截至18日零时，韩国86.3%的人口完成两剂新冠疫苗接种，58.6%的人口已接种加强针疫苗。

韩国曾在2021年11月启动“分阶段恢复日常生活”防疫体系，此后该国新冠疫情反弹，新冠重症病例数据连创新高。按照韩国中央灾难安全对策本部的相关预案，若本国重症病床使用率超过75%，政府将暂停恢复日常生活措施，启动防疫“应急计划”。

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