新华社莫斯科2月17日电（记者胡晓光）俄罗斯外交部17日向美国驻俄大使沙利文转交了对美方有关俄安全保障答复的书面回应，并在官网上公布了书面回应全文。俄外交部就此向媒体通报说，俄方认为，美方对俄方安全保障建议中的基本条款并未给予建设性答复。

通报说，这些基本条款包括北约停止扩张、放弃在俄边境附近部署打击性武器、北约在欧洲的军事基础设施恢复至1997年双方签署基本关系文件时的状态。上述基本条款对俄具有原则意义。

通报说，美方仅仅回应了建议中一些便于操作的话题，却无视了俄方在安全领域的“红线”、根本利益以及俄捍卫这些根本利益的主权权利。美国和北约近期在俄边界附近加剧军事活动令人不安，美方“最后通牒”般地要求俄从自己领土上特定地区撤军，威胁施加严厉制裁，这是不可接受的。

通报说，俄方对对话持开放态度。但若美方不准备就俄提出的安全保障建议达成协议，俄将被迫做出反应，包括采取带有“军事技术性质”的措施。

通报认为，为使乌克兰局势降温，完成下述步骤尤为重要：促使乌方履行明斯克协议，停止向乌供应武器并召回所有西方顾问和教官，北约国家不与乌军队联合演习，将早先提供的外国武器装备全部撤出。

通报说，俄方坚决要求美方撤出部署在中东欧、东南欧和波罗的海国家的所有军队及武器装备，同时欢迎美方就防范双方海上和空中事故进行相应协商。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。

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