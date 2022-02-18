新华社悉尼2月18日电（记者郝亚琳）澳大利亚格里菲斯大学开展的一项研究发现，肺炎衣原体可通过鼻腔侵入大脑，从而诱发一些可能导致阿尔茨海默病的致病因素。相关论文已发表在英国《科学报告》杂志上。

参与研究的格里菲斯大学孟席斯健康研究所副教授珍妮·埃克伯格表示，他们此前已发现包括肺炎衣原体在内的几种微生物，可在24小时内通过鼻腔和大脑之间的末梢神经迅速进入中枢神经系统。已知肺炎衣原体会诱发呼吸道疾病，但研究者也想了解一旦它侵入大脑，是否会对中枢神经造成损害。

研究团队通过老鼠实验，发现肺炎衣原体侵入中枢神经系统后，老鼠的大脑细胞会在几天内做出反应，产生β淀粉样蛋白沉积物，这种沉积物是阿尔茨海默病的主要致病因素之一。此后几周，许多已知与阿尔茨海默病有关的基因通路也被显著激活。

这一研究还发现，当肺炎衣原体侵入嗅觉神经时，会感染神经胶质细胞，而这些细胞很可能对于肺炎衣原体在神经系统中存活和传播起到了辅助作用。

尽管这一研究是在老鼠身上进行的，但研究者认为人类和老鼠的神经很相似，都能被这种肺炎衣原体感染，因此这一研究结果可能也适用于人类。

埃克伯格表示，这一研究为治疗阿尔茨海默病提供了一个思路。目前他们正与科研机构合作，以期找到有望帮助神经胶质细胞将已进入大脑的肺炎衣原体杀死的药物。昆士兰理工大学的研究者则在研制抗肺炎衣原体疫苗，以减弱其侵入大脑的能力。

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