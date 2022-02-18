国家主席习近平2月16日下午同法国总统马克龙通电话。

这是两国元首自新冠肺炎疫情暴发以来第八次通电话，也是今年法国接任欧盟轮值主席国以来，两国领导人之间的一次重要沟通协调。此次通话时值中国农历壬寅虎年正月，又逢北京冬奥会举办，习近平主席同马克龙总统互致祝福和问候，并就中法关系、中欧关系发展等问题交换了意见。

中法元首“新春”通话内容丰富，意义重大，为两国关系和中欧关系定向把舵，受到海内外高度关注。

元首外交定向把舵 积极引领双边关系

相互尊重平等相待 持续深化中法合作

秉持正确相互认知 推动中欧关系发展

北京冬奥顺利举办 心向和平团结进步

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习近平同法国总统马克龙通电话

新华社北京2月16日电 国家主席习近平2月16日下午同法国总统马克龙通电话。

马克龙向习近平和中国人民致以虎年新春问候，祝贺北京冬奥会开幕式精彩成功，表示中方在当前形势下如期举办北京冬奥会非常不易，法方始终支持并将继续全力支持北京冬奥会、冬残奥会取得成功。

习近平向马克龙和法国人民致以新春祝福，指出北京冬奥会如期顺利举办，说明国际社会心向和平、团结、进步。祝贺法国运动员取得佳绩。

习近平强调，2021年我们两次通话，两次共同出席中法德领导人视频峰会，积极推动双边关系发展。我们的努力取得丰富成果。去年双边贸易额超过800亿美元，中方自法国进口农产品总额同比增长40%，首届人工智能研讨会和农业科技合作研讨会先后举行，首份联合实验室项目征集指南如期发布，这些都具有开创意义。新的一年，中法双方应该延续积极、健康、向上的主基调，本着相互尊重、平等相待原则，加强各层级对话交流，增进了解和互信，推动中法合作取得新成果。

习近平指出，今年法国接任欧盟轮值主席国以来，为增进欧盟团结、加强欧洲战略自主做了不少事情。我多次强调，中欧应该秉持正确相互认知，坚持相互尊重、对话合作、互利共赢。中欧双方应该共同努力，凝聚最大公约数，推动中欧关系得到新发展。中方愿同法方一道，推动中欧领导人会晤成功举行，共同办好新一轮战略、经贸、绿色、数字、人文高层对话，推进中欧投资协定批准生效进程，切实惠及双方人民。

马克龙表示，当前国际形势充满紧张动荡，在此背景下，法方更加希望同中方深化全面战略伙伴关系。法方对近年来法中两国在技术、农业、航空、核能等领域合作取得重大成果表示满意，愿同中方探讨克服疫情影响，加强人员交往，增进友谊互信，深化互利合作。作为今年上半年欧盟轮值主席国，法方将全力推进欧盟同中国之间的积极议程，同中方共同努力，推动欧中领导人会晤取得成功，推动欧中关系向前发展。希望欧中投资协定批准生效取得进展。

两国元首就下阶段双边合作达成多项重要共识：

一、推动农业科技和地方优势农业产业合作尽早落地。中方欢迎法国更多符合中方要求的农食产品企业在华注册。

二、深化中法“绿色制造合作伙伴”倡议，为对方企业在本国发展提供公平、公正、非歧视的营商环境。

三、支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统。中方将根据有关程序和标准，积极审批法资银行有关金融资格申请。

四、支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互适航认证。

五、加快落实第三方市场合作第四批示范项目清单。

六、尽早举行中法战略对话空间分组会议、网络分组会议，开展极地、海洋对话，加强两军各层级对话交流。

马克龙介绍了对当前乌克兰局势的看法。习近平强调，有关各方应该坚持政治解决的大方向，充分利用包括诺曼底机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。

双方还就共同关心的其他问题交换了意见。

出品人：周宗敏

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(责编：宋心蕊、杨光宇)