人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

驻欧盟使团发言人：欧洲议会应停止干涉中国内政

2022年02月18日10:53 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布鲁塞尔2月17日电 （记者郑彬）当地时间17日，欧洲议会全会通过2021年度“共同外交与安全政策”和“共同安全与防务政策”执行报告，妄称中国在南海、东海以及台湾海峡展示武力，威胁地区和平稳定，并无端指责中国侵犯少数民族人权，压制香港和澳门民主自由，并支持台湾有意义参与国际组织活动。对此，中国驻欧盟使团发言人予以了严正驳斥。

发言人表示，对于欧洲议会报告妄议中国内政，攻击抹黑中国的人权状况，否定中国维护自身主权和安全的正当权利的做法，中方表示强烈不满和坚决反对。

发言人重申，台湾、涉港、涉澳、涉疆事务纯属中国内部事务，不容任何外部势力干涉。中国共产党和中国政府坚持以人民为中心的人权理念，成功走出一条符合中国国情的人权发展道路，得到全国各族人民衷心拥护和支持。当前东海和南海局势总体保持稳定，中方坚定维护国家领土主权和海洋权益，同时愿同有关国家通过协商谈判妥善处理海上分歧，共同维护本地区和平与安宁。

发言人表示，一段时间以来，欧洲议会多次在其政策报告中对中国内部事务指手画脚，渲染炒作中国威胁，有关内容缺乏基本事实依据，充斥意识形态偏见。中方敦促欧洲议会摆正自身位置，客观理性看待中国的发展和内外政策，恪守国际法和国际关系基本准则，停止干涉中国内政，停止发表不负责任的言论，以免影响中欧关系发展。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部