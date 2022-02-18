人民网布鲁塞尔2月17日电 （记者郑彬）当地时间17日，欧洲议会全会通过2021年度“共同外交与安全政策”和“共同安全与防务政策”执行报告，妄称中国在南海、东海以及台湾海峡展示武力，威胁地区和平稳定，并无端指责中国侵犯少数民族人权，压制香港和澳门民主自由，并支持台湾有意义参与国际组织活动。对此，中国驻欧盟使团发言人予以了严正驳斥。

发言人表示，对于欧洲议会报告妄议中国内政，攻击抹黑中国的人权状况，否定中国维护自身主权和安全的正当权利的做法，中方表示强烈不满和坚决反对。

发言人重申，台湾、涉港、涉澳、涉疆事务纯属中国内部事务，不容任何外部势力干涉。中国共产党和中国政府坚持以人民为中心的人权理念，成功走出一条符合中国国情的人权发展道路，得到全国各族人民衷心拥护和支持。当前东海和南海局势总体保持稳定，中方坚定维护国家领土主权和海洋权益，同时愿同有关国家通过协商谈判妥善处理海上分歧，共同维护本地区和平与安宁。

发言人表示，一段时间以来，欧洲议会多次在其政策报告中对中国内部事务指手画脚，渲染炒作中国威胁，有关内容缺乏基本事实依据，充斥意识形态偏见。中方敦促欧洲议会摆正自身位置，客观理性看待中国的发展和内外政策，恪守国际法和国际关系基本准则，停止干涉中国内政，停止发表不负责任的言论，以免影响中欧关系发展。

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