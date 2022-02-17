新华社北京2月17日电 （国际观察）俄回撤乌边境部分军队 美西方“开战日”预言破产

新华社记者黄河 邓仙来 李骥志

俄罗斯国防部网站15日和16日连续发布消息说，俄南部和西部军区的部队完成军事演习任务后已启程返回驻地。俄国防部发布的视频显示，一些坦克和装甲车辆开上铁路货运列车。

此前，美国及一些西方国家媒体鼓噪预言俄罗斯将于16日凌晨“入侵”乌克兰。不少分析人士认为，美西方媒体炒作宣传遭遇“失败日”，美国拜登政府试图挑动乌克兰紧张局势升级以转移民众对美国国内问题注意力，但这种手段并未奏效。

平静度过“开战日”

据俄国防部网站15日发布的消息，俄南部军区部队启程返回其位于达吉斯坦共和国和北奥塞梯共和国的驻地；西部军区部队正在返回其位于下诺夫哥罗德州的基地。其他武装部队的大规模作战训练仍在继续。

此前，一些美国媒体援引美政府官员的话报道，情报显示俄罗斯把“入侵”乌克兰时间定在基辅当地时间16日凌晨3时。这一“预言”当天并未成真。

俄总统新闻秘书佩斯科夫16日说，昨夜“睡得挺好”，当天早晨“平静地开始一天的工作”。

不少媒体及分析人士认为，俄方正用实际行动表明其并无激化矛盾甚至挑起战争的主观意愿，同时也意在向世界展示，究竟是谁在不遗余力地挑起战争。

美国和北约方面眼下仍强调战争的可能性。北约秘书长斯托尔滕贝格16日在记者会上说，俄罗斯经常“来来回回”调动军队，“移动坦克没法证明俄撤回军事力量”。美国总统拜登15日称，大约15万俄军仍集结在俄乌边境地区，美方无法证实俄方所说的“撤军”行为。

煽动战争为私利

自去年以来，乌克兰危机再度升级。北约与乌克兰在黑海等地频繁军演，俄乌双方在两国边境部署大量军事人员和武器装备，美国、乌克兰和北约称俄罗斯有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

美英等西方国家一方面威胁对俄方施加严厉制裁，一方面不遗余力通过向乌克兰提供军事援助、撤离外交人员和调整外交机构部署等手段，事实性升级地区紧张局势，同时在舆论上宣称掌握所谓俄“入侵”乌的时间表和路线图，渲染战争气氛。

对于美国和西方近期的舆论攻势，俄总统新闻秘书佩斯科夫说，美国散布“入侵”消息是毫无根据的歇斯底里行为。俄外长拉夫罗夫则批评西方媒体和政客渲染战争迫近的舆论氛围是“信息恐怖主义”。

俄副外长潘金指出，所谓俄“进攻邻国”的言论暴露出西方的狂热执念，俄从未打算入侵乌克兰，但关于“俄罗斯侵略”的说法仍然被西方用作借口，图谋在靠近俄边境地区部署更多北约军事力量。

不少分析人士认为，美国挑动乌克兰紧张局势升级是出于自身利益的多重考量。一方面，美国今年将迎来中期选举，拜登政府内政鲜有建树，国内疫情凶猛，通货膨胀严重。通过炒热乌克兰这一外交议题，可体现拜登对俄强硬一面，展现美国对地区局势的所谓“掌控力”，提振低迷的支持率。另一方面，美国意图以乌克兰问题拉拢捆绑欧洲盟友，进一步挤压俄战略空间，维持由美国主导和掌控的欧洲秩序。

转移视线难得逞

美国《国会山报》15日报道说，虽然拜登政府投入大量时间和精力就乌克兰危机向俄罗斯施加外交压力，试图保持与俄“口水战”的热度，但这并未转移民众对美国国内政治的注意力。

报道说，乌克兰危机当前的发展态势几乎不可能扭转美国民众对拜登政府的民意评价，充其量能让美国选民对拜登执政表现的评价从“差”变到“中”。持续的疫情和通胀已让美国民众筋疲力尽，他们很有可能不会密切关注乌克兰局势，除非事态发生巨大变动。美国从阿富汗仓促撤军引发的混乱已经“损害了拜登外交政策的权威性”。

美国昆尼皮亚克大学最新民调结果佐证了《国会山报》的观点。该民调结果显示，在总共11项政策议题中，受访者关注度排名前三的议题分别是通胀、移民和疫情，而外交政策排在倒数第三位。

美国在乌克兰问题上煽风点火的做法，引起多方反对。乌总统泽连斯基1月28日对西方关于“战争不可避免”的言论表示不满，认为事实并非如此。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利上周访问美国，在回答美国学界关于“战争将至”的问题时说，乌克兰人私下请求欧洲不要过度渲染战争威胁，而是要妥善把握论调，因为渲染战争威胁将给乌克兰造成财政困难。他说，带来麻烦的“不是战争，而是关于战争的言论”。

(责编：徐祥丽、杨牧)