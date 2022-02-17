“文化小大使”代表和嘉宾合影。 中国宋庆龄基金会供图

人民网北京2月17日电 （记者李琰）2021中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动颁奖典礼以线上线下相结合形式16日在北京举行。全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席李斌出席活动并向获奖“文化小大使”代表颁奖。文化和旅游部副部长张旭，北京市政协副主席、中国宋庆龄基金会副主席、北京冬奥会开闭幕式工作组组长王宁，中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥、副主席于群，中国新闻社社长陈陆军，中国对外文化集团有限公司董事长李金生等出席活动。

张旭在致辞中向中国宋庆龄基金会以及获奖的青少年、参与活动组织的海外中国文化中心表示热烈祝贺。他表示，2021年，中国宋庆龄基金会坚持守正创新，以北京冬奥会为主题开展“文化小大使”活动，持续为海内外青少年搭建沟通交流、互学互鉴的平台。参赛青少年用真诚质朴的语言，表达了对北京冬奥会的支持，对冰雪运动的热爱，对奥林匹克精神的感悟，“一起向未来”成为孩子们源自内心的最真实期待。

于群在致辞中表示，本次中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动以“筑梦冬奥、相约北京”为主题，希望参加活动的青少年朋友能够在北京冬奥会的氛围中体会国与国之间文化相融、命运与共的深刻意义。

活动自去年6月启动以来，共收到来自32个国家的209名青少年的优秀作品，其中100件作品入围进行网络展播投票，累计收到海内外投票2800多万张，最终评选出了“文化小大使”称号获得者30名，“优秀奖”30名，“人气奖”20名。

在欢快的乐曲声中，李斌向获得“文化小大使”称号的在京青少年代表颁发获奖证书，鼓励青少年发挥“文化的使者”和“友谊的桥梁”的作用，为促进中外文化交流互鉴、深化相互理解作出贡献。张旭、王宁、杭元祥分别为“优秀奖”“人气奖”和“优秀组织奖”的获奖代表颁发了获奖证书。

颁奖典礼现场展示了“文化小大使”称号获得者参赛作品的精彩片段。不少获奖青少年代表通过视频发表了获奖感言。来自马耳他的艾米丽和塞尔维亚的米拉表达了对中国和中国文化的喜爱，愿与大家分享自己学习中国文化的经历。巴基斯坦的谢锐说，“文化小大使”不仅是一个称号，更是对他的激励。出生在西班牙的申晴说，自己身在海外，文化传播就在生活中的每个点滴。斯里兰卡的狄娜吉说，很高兴有机会了解其他国家青少年的想法和他们的文化背景。

泰国中华文化促进会主席，泰国前国会主席、前副总理颇钦·蓬拉军发来贺信，表示愿与中国宋庆龄基金会深入合作，促进中华文化在泰国推广，不断加深泰中两国人民的传统友谊。埃及文化部部长伊纳斯向该国“文化小大使”称号获得者赛义德专门致信祝贺，埃及文化部、青体部官网及当地40多家媒体进行了报道。

(责编：徐祥丽、吴成良)