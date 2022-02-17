人民网北京2月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持17日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：昨天下午，国家主席习近平同法国总统马克龙通电话。发言人能否介绍更多情况？

汪文斌：作为全面战略伙伴，中法两国一贯保持着密切的高层交往和沟通。去年，习近平主席同马克龙总统两次通话，两次共同出席中法德领导人视频峰会。新年伊始，两国元首再次通话，互致新春问候，释放了中法、中欧关系向前发展的积极信号。

习近平主席回顾了过去一年中法合作取得的丰富成果，表示新的一年，中法应该延续积极、健康、向上的主基调，加强各层级对话交流，增进了解和互信，推动中法合作取得新成果。马克龙总统表示，在当前国际形势充满紧张动荡背景下，法方更加希望同中方深化全面战略伙伴关系，愿同中方探讨克服疫情影响，加强人员交往，增进友谊互信，深化互利合作。双方就下阶段双边合作达成多项重要共识，包括推动农业科技和地方优势农业产业合作尽早落地，深化中法“绿色制造合作伙伴”倡议，为对方企业在本国发展提供公平、公正、非歧视的营商环境，支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统，支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互适航认证，加快落实第三方市场合作第四批示范项目清单，尽早举行中法战略对话空间分组会议、网络分组会议，开展极地、海洋对话，加强两军各层级对话交流等。

两国元首就推进中欧关系深入交换意见。习近平主席强调，中欧应该秉持正确相互认知，坚持相互尊重、对话合作、互利共赢，凝聚最大公约数，推动中欧关系得到新发展。马克龙总统表示，作为今年上半年欧盟轮值主席国，法方将全力推进欧盟同中国之间的积极议程。双方同意共同努力推动中欧领导人会晤成功举行，推进中欧投资协定批准生效进程。

两国元首还就乌克兰局势等共同关心的问题交换了意见。

中方愿同法方一道，深入落实两国元首通话共识，推动中法、中欧关系在新的一年不断向前发展。

法新社记者：美国财长今天接受采访时表示，中国需要更积极地参与G20缓债倡议，并称G20需加快行动，促进对低收入国家的有效缓债行动。外交部对此有何回应？

汪文斌：正如我们此前多次强调的，中方按照二十国集团（G20）共识，全面落实G20“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，在G20成员当中缓债金额是最大的。不仅如此，中方有关非官方金融机构也参照缓债倡议条款以可比方式采取缓债行动，这在G20国家当中并不多见。中方还同有关成员一道，在债务处理共同框架内开展了对部分国家的个案债务处理。我们采取的这些举措，为缓解相关国家债务负担发挥了积极作用。

同时，我还要指出的是，发展中国家债务问题由来已久，本质上是发展问题。主要经济体宏观经济措施也对发展中国家债务问题带来影响。根据有关国际权威机构披露，在重债穷国的债务结构中，多边开发银行和以发达国家商业机构为主的私人债权人占了很大部分，比如说，在非洲国家整体外债构成中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比就超过四分之三。他们的债权是造成这些国家债务负担的重要原因，在帮助发展中国家减轻债务负担上负有更大责任。中方呼吁这些机构也为缓解发展中国家债务负担作出更大贡献。

东方卫视记者：据报道，为避免煽动反亚裔言行，美国司法部近日启动了针对“中国行动计划”的审查。另据报道，韩国外交部称，韩驻纽约总领事郑秉和将于近日会见纽约市政府官员，要求纽约市政府积极预防反亚裔仇恨犯罪。发言人对此有何评论？

汪文斌：无论是所谓“中国行动计划”，还是美国内甚嚣尘上的反亚裔言行，都是美国系统性种族歧视问题的体现，都反映出美国内根深蒂固的社会顽疾。数据显示，2020年，全美针对亚裔的仇恨犯罪案件数上升76%。过去一年中，四分之一的美国亚裔年轻人成为种族歧视和欺凌的目标。这些数据令人触目惊心，已经引起多个亚洲国家和国际社会的广泛关切。

美方应该深刻反思，采取切实措施解决国内的系统性种族歧视问题，维护保障包括亚裔群体在内的少数族裔的正当权益，让他们远离暴力和恐惧，享受应有的平等权利。

彭博社记者：美国智库大西洋理事会发布报告称，有大量证据显示世界银行的分支机构国际金融公司（IFC）的数家客户积极参与了中国在新疆开展的针对维吾尔族人的“镇压运动”。外交部对这份报告有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道。这是一份毫无根据、恶意捏造的虚假报告。据了解，报告撰写机构在新疆没有任何工作人员，在撰写报告过程当中没有开展实地调研，也没有进行真正研究。相关内容没有任何证据支撑，充满了谎言和无理指责。

中国政府高度重视保护人权和劳动者权益。一段时间以来，个别国家持续炒作涉疆谎言，并将触角延伸到多边开发机构。中方呼吁相关机构坚持多边规则，秉持客观中立和非政治化原则，对所有成员国企业予以公平公正、非歧视待遇，不能以个别莫须有的指控为依据歧视任何企业，损害机构本身及成员声誉。

日本时事社记者：去年12月，一名日本男性在上海被拘押。请问他究竟是因为什么问题、触犯了什么法律而被拘押？另外，如果他没有被释放的话，目前他的健康状况如何？

汪文斌：我不了解你提到的情况。我可以告诉你的是，中方一贯依法对涉嫌违反中国法律的外国公民进行处置，并根据《维也纳领事关系公约》和双边领事条约的相关规定，为相关国家驻华使领馆官员执行领事职务提供必要协助。

总台央视记者：昨天，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃再次批评渲染“俄罗斯入侵乌克兰”做法，表示已经很久未见如此大量的虚假信息、污蔑和谎言集中出现。但美方声称，俄进一步军事“侵略”乌克兰的风险仍然存在。发言人对此有何评论？

汪文斌：散布虚假信息、制造紧张空气无助于乌克兰问题的解决，鼓吹集团对抗、挥舞制裁大棒只会给对话谈判增添阻力。美方应当重视并解决俄方在安全保障问题上的正当合理关切，为各方在新明斯克协议基础上寻求政治解决乌克兰问题发挥建设性作用，而不是炒作渲染危机、刺激局势紧张。中方支持一切符合新明斯克协议方向和精神的努力。

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