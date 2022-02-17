人民网雅加达2月17日电 （记者徐伟）中银香港雅加达分行联合印尼中华总商会17日成功举办“2022市场展望及印尼—中国双边本币结算机制最佳实践”线上研讨会。

中银香港雅加达分行行长张朝阳表示，中印尼双边本币结算机制（LCS）已平稳运行5个多月，越来越多的印尼企业对该机制感兴趣。希望本次研讨会介绍的相关信息能够切实有益于中华总商会的广大会员企业。该行将充分发挥LCS政策优势，在推动LCS稳健发展的同时，配套全方位的人民币服务，并借助中国银行集团对进博会、广交会、东博会等重要国际展会的金融服务优势，为印尼商家提供线上交流和商务撮合服务，助力两国企业合作，共享中国发展机遇和广阔市场。

据中国外汇交易中心统计，截至2021年底，中印尼双边本币结算机制项下人民币与印尼盾交易累计成交10.5亿元人民币（约合2.3兆印尼盾），增进了市场价格发现和资源配置功能，有效帮助企业降低了汇兑成本，更好地推动了贸易自由化和投资便利化。

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