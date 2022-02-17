新华社北京2月17日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统拜登16日与德国总理朔尔茨通电话。双方强调，美德两国及其盟友在应对乌克兰危机方面要保持密切协商。

根据白宫当天发表的声明，拜登和朔尔茨在通话中重申，美德两国支持乌克兰主权和领土完整。两国领导人强调，美德及其盟友应保持密切协商，为应对俄方举动做好“外交和遏制”两手准备。如果俄罗斯“进一步入侵”乌克兰，北约需加强其东翼防御能力。

美方早前所称16日俄可能“入侵”乌克兰的情况并未发生。据俄国防部网站16日发布的消息，俄西部军区坦克部队完成演习后启程返回其驻地。该网站当天早些时候说，俄南部军区部队结束在克里米亚半岛的军事演习，启程返回其位于达吉斯坦共和国和北奥塞梯共和国的驻地。

16日，乌克兰人民庆祝首个“国家团结日”。民众纷纷表示，虽然西方“预言”的战争并未出现，但他们对战争威胁的炒作却并未停歇，这给人们造成了困扰。乌国防部长列兹尼科夫当天在电视节目上宣布，乌克兰边境目前局势稳定，并未发生意外。

与此同时，美方声称“无法证实”俄已减少俄乌边境地带俄军数量。美国务卿布林肯16日在接受美国广播公司采访时称，美方未看到俄方“有意义的”撤军举动，反而看到包括“进攻乌克兰的先头部队”在内的俄军部队继续在俄乌边境地带集结。

北约秘书长斯托尔滕贝格同日就乌克兰局势表示，北约正考虑在中东欧地区部署新的战斗群，以进一步强化北约的威慑和防御能力。

北约国防部长会议当天在布鲁塞尔举行。会后发表的声明说，北约仍将致力于用双重办法应对俄罗斯，即强大的威慑和防御以及开放性的对话。

乌克兰总统泽连斯基同日在罗夫诺州观看了乌武装部队的“暴风雪-2022”演习，并视察了近期外国援助武器装备的使用情况。泽连斯基表示，乌方还没有看到俄军在乌俄边境地区撤离，仅仅是听到了撤军的消息。

拜登15日在白宫就乌克兰局势发表讲话时透露，他12日在与俄总统普京通话中告知对方，美方愿继续通过“高层及外交对话”解决美俄欧三方的合法安全关切并形成书面文件。他同时还称，俄罗斯仍“极有可能”侵略乌克兰。

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克15日在例行记者吹风会上说，有报道说俄罗斯从乌克兰边境撤回部分军队，联合国方面欢迎任何缓解紧张局势的动向，包括地面行动和言论。在当前形势下，言论应当集中于如何找到外交解决的办法，任何煽动性言论都是危险的。

法国总统府16日发布新闻公报说，总统马克龙15日在与拜登通电话时强调，需要继续进行外交努力以缓和乌克兰紧张局势，并创造必要条件以便为解决俄乌冲突和欧洲安全问题进行对话。

近期，俄乌关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：邓仙来、耿鹏宇、任珂、李东旭、尚绪谦、徐永春）

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