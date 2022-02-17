新华社北京2月17日电 题：元首通话给中法、中欧关系带来春意

新华社记者杨骏 徐永春

国家主席习近平16日下午同法国总统马克龙通电话。两国元首就下阶段中法双边合作达成多项重要共识，为中法、中欧进一步深化合作指明方向。此次通话时值“立春”之后和北京冬奥会顺利进行之时，给中法、中欧关系带来春风暖意。

2021年，中法两国元首两次通话，两次共同出席中法德领导人视频峰会，积极推动双边关系发展。在元首外交指引下，中法相向而行、共同努力，双边合作取得一系列具有开创意义的成果。去年，中法贸易额超过800亿美元，创历史新高；双向投资快速增长，农业合作成效显著，中方自法国进口农产品总额同比增长40%；在新兴领域，中法合作稳步推进，首届人工智能研讨会和农业科技合作研讨会先后举行，首份联合实验室项目征集指南如期发布。

在此次通话中，两国元首再次为中法关系定向把舵。习近平主席指出，新的一年，中法双方应该延续积极、健康、向上的主基调，本着相互尊重、平等相待原则，加强各层级对话交流，增进了解和互信，推动中法合作取得新成果。马克龙总统表示，当前国际形势充满紧张动荡，在此背景下，法方更加希望同中方深化全面战略伙伴关系。法方对近年来法中合作取得重大成果表示满意，愿同中方探讨克服疫情影响，加强人员交往，增进友谊互信，深化互利合作。

两国元首就下阶段中法双边合作达成多项重要共识。这些共识覆盖多个领域，从农业、绿色发展到金融、航空，再到第三方市场合作，还有空间、网络、极地、海洋等领域对话等。法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米说，两国元首的建设性对话将增进了解和互信，促进中法友谊，中法合作未来可期。法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃说，中法元首此次通话着眼未来，为中法关系发展增添新动力，令人振奋。

本次通话是法国今年接任欧盟轮值主席国以来，中法两国元首之间的一次重要沟通，对于推动中欧关系发展具有重要意义。习近平主席多次强调，中欧应该秉持正确相互认知，坚持相互尊重、对话合作、互利共赢。在此次通话中，习近平主席再次指出，中欧双方应该共同努力，凝聚最大公约数，推动中欧关系得到新发展。马克龙总统表示，法方将全力推进欧盟同中国之间的积极议程，同中方共同努力，推动欧中关系向前发展。两国元首的对话传递出推动中欧关系继续前行的积极讯息。法国巴黎政治学院国际关系专家贝特朗·巴迪说，中法两国元首加强对话沟通，不仅有助于促进两国合作，也有助于推进中欧积极议程，扩大双方共识。

中法都是具有远见和独立自主精神的民族，“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”是中法建交的初心。中欧作为全球两大独立自主的力量，有着广泛战略共识和共同利益。只要牢记初心，坚持共识，把稳中法、中欧关系方向盘，聚焦互利合作，中法、中欧合作定将行稳致远，为世界发展注入更多动能。

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