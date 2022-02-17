新华社圣保罗2月16日电 通讯：希望疫苗能打败新冠“大坏蛋”——中国疫苗助力巴西小学生实现新年愿望

新华社记者陈昊佺

“我希望疫苗能打败新冠病毒”，一名巴西小学生以稚嫩笔触写下新年愿望，还画了一个被牢牢锁在笼子里的新冠病毒，笼子外站着一个梳着双马尾的小女孩，眼含笑意。

承载这个愿望的红信封张贴在巴西圣保罗马塞利诺少校州立小学的新年愿望墙上。在刚获准为巴西少年儿童接种的中国科兴疫苗的保护下，这个有400多名学生的小学于2月初新学年重开校门，校园里又响起了孩子们的欢声笑语。同样迎来开学的还有州内其他900多所学校。

“我们学校大部分师生都接种了科兴疫苗，在中国疫苗保护下，我们得以安全顺利地开始新学期。”马塞利诺少校州立小学校长莫妮卡·马斯基耶托向记者介绍。

巴西国家卫生监督局1月20日批准为6至17岁儿童和青少年接种科兴疫苗。9岁的当地学生玛丽亚·爱德华达刚接种了第一剂科兴疫苗，提到怎样预防新冠感染，她如数家珍：勤洗手、戴口罩、多用酒精消毒，最关键的措施就是接种疫苗。

“大家不要害怕，打疫苗跟被蚊子叮了一样，一点也不痛，打完后我也没感到任何不适。”她还认真提醒记者说，“新冠病毒是个大坏蛋。”

对这个勇敢的“疫苗推广大使”而言，新冠病毒是个残酷无情的“大坏蛋”。据校方介绍，爱德华达的母亲于2020年感染新冠病毒去世，目前学校已经有3名学生家长死于新冠。巴西卫生部最新数据显示，全国累计新冠确诊病例超过2750万例，死亡病例近65万例。

在9岁的当地学生若昂·佩德罗看来，疫苗是新冠疫情结束的希望。“我希望疫苗能保护好所有人，整个世界都能好起来。”

早在去年1月17日，中国科兴疫苗就获得巴西国家卫生监督局许可紧急使用于巴西18岁及以上人群，成为巴西民众最早能接种的新冠疫苗之一。

“在打完第二针科兴疫苗的那一刻，我感到无比安心，此前无论防护措施做得多么充分，我都没有这种感觉。”已经接种两针科兴疫苗的体育老师伊尼泽斯·佩雷拉说。

佩雷拉说，面对疫情时，世界各国都应该像中巴一样合作，“我们只有团结起来才能结束这场疫情”。

“新冠疫情是一段充满了艰难险阻、悲伤泪水的时期，感谢中国疫苗的到来，我们学校才得以重开校门，迎回自己的学生。”马斯基耶托说。

马斯基耶托的母亲是巴西首批科兴疫苗接种者之一。“无论在工作还是私人层面，我对中国人民都充满了感激和敬意，整个巴西都感激中国的帮助。”她说。

在马斯基耶托看来，新冠疫情给孩子们、成人们都上了宝贵一课。“新冠疫情教会了我们团结的意义，无论是社区还是国家，我们都应该团结一致面对难关，我相信这些在疫情中长大的孩子会牢记这一切。”

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