新华社华盛顿2月16日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会16日公布的1月货币政策会议纪要显示，由于美国通胀持续高企，美联储最快可能在今年3月加息。

会议纪要显示，如果通胀水平无法如预期那样下降，美联储联邦公开市场委员会“较预期更快取消宽松货币政策将是合适的”。此外，多数美联储官员暗示，依照最有可能出现的经济前景，美联储本轮加息速度可能会超过2017年至2018年。这意味着，美联储或将在接下来的3月、5月和6月货币政策会议上连续上调利率水平。

美联储主席鲍威尔在1月货币政策会议结束后举行的新闻发布会上表示，鉴于美国就业市场出现显著增长，且通胀率远高于美联储设定的2%长期通胀目标，美国经济已不再需要“持续的高水平货币政策支持”，美联储将“稳步走出为应对疫情影响而实施的非常宽松的货币政策”。

会议纪要显示，美联储官员还讨论了如何大幅缩减资产负债表。联邦公开市场委员会成员一致同意，将依据促进实现充分就业和物价稳定两大目标情况决定缩表时间和速度，预计将在加息开始后开启缩表进程。

近月来，美国物价飙升，消费者价格指数和生产者价格指数双双大幅攀升，加深市场对美联储更快加息的预期。市场普遍预计，美联储今年将上调联邦基金利率目标区间到1.75%至2%之间。

美联储于1月25日至26日召开2022年首次货币政策会议，宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，并表示很快上调联邦基金利率目标区间将是适当的。同时，美联储决定继续减少每月净资产购买速度，并在今年3月结束资产购买计划。

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