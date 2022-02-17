新华社联合国2月16日电 联合国安理会16日举行“联合国与集体安全条约组织合作问题”公开会。中国常驻联合国代表张军在发言时指出，国际社会需要践行真正的多边主义，反对搞集团政治和小圈子。

张军表示，当前，世界正进入新的动荡变革期。地区热点问题此起彼伏，传统和非传统安全威胁相互交织。恐怖主义、极端主义、分裂主义威胁持续上升，跨国有组织犯罪、毒品等问题愈加突出，与新冠疫情相互叠加，对各国安全和发展构成严峻挑战。个别国家奉行单边主义、霸权主义政策，大搞强权政治，通过不正当方式损害他国安全和发展利益，挑起新冷战和地缘政治竞争，严重破坏国际秩序和全球战略稳定。面对复杂严峻形势，国际社会需要践行真正的多边主义，反对搞集团政治和小圈子；需要加强团结合作，反对搞对抗施压；需要平等互信，反对搞强权霸凌。只有把握好正确方向，各国才能携手并肩，共同建设更加繁荣稳定、公平公正的世界。

他说，国际社会在阿富汗的当务之急是全力避免人道主义灾难，为此应大力提供人道主义救助。属于阿富汗的海外资产应迅速、全额归还给阿富汗人民。

张军表示，集体安全条约组织为维护成员国独立、主权和领土完整以及防范和应对地区安全新威胁、新挑战等发挥了重要作用。中国同该组织成员国都是长期友好、相互信任的重要伙伴。在新形势下，中国愿同该组织成员国一道，深化在“一带一路”、经贸、安全、人文等领域合作，提高互联互通水平，推动经济一体化进程。我们将探讨采取有力举措，充分释放集体安全条约组织和上海合作组织等机制的合作潜能，共同打击恐怖主义，促进地区持久和平与共同繁荣，构建更加紧密的命运共同体。中国将同集体安全条约组织成员国加强对外政策沟通协调，在联合国等多边平台开展密切合作，为维护以国际法为基础的国际秩序、维护联合国在国际事务中的核心协调作用作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)