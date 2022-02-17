新华社柏林2月16日电（记者张毅荣）德国联邦和各州政府16日达成协议，将分三步放松该国新冠防疫措施，但强调不会取消室内戴口罩、保持社交距离等基本防疫措施。

协议商定，即日起，私人聚会如果参加者均为疫苗接种者或新冠康复者，那么聚会将不受人数限制。全国范围内，所有人都能在戴口罩的前提下进入零售商店购物。

3月4日起，餐饮业、酒店业将对疫苗接种者、新冠康复者或持当日新冠检测阴性证明者开放；舞厅、俱乐部将对持当日新冠检测阴性证明的疫苗接种者或康复者和已接种疫苗加强针者开放。3月20日起，如医疗资源条件允许，将仅保留基本防疫措施。

按照协议，放松政策将由各联邦州具体执行，但采取每步措施前，需检视是否符合当时疫情，且各州只能在没有或仅有轻微跨区域影响的领域自行决定开放步骤。

德国总理朔尔茨在当天协商会议后表示，目前这波奥密克戎毒株引起的疫情可能已到达顶点，预计未来数周疫情将稳步改善，但他强调“疫情尚未结束”，“接种疫苗有助保护人们免受感染带来的后果”，此外政府还应该为应对可能出现的病毒新变种做好准备。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所16日公布的新冠疫情数据显示，德国较前一日新增确诊病例219972例，累计确诊12800315例；新增死亡247例，累计死亡120467例。截至当日，德国已有74.9%的民众完成了疫苗全程接种。

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