新华社柏林2月16日电（记者张毅荣）第72届德国柏林国际电影节主竞赛单元各奖项16日揭晓。其中，西班牙与意大利合拍片《阿尔卡拉斯》获得最佳影片金熊奖。

《阿尔卡拉斯》讲述了西班牙加泰罗尼亚一户果农家庭因土地被用作他途，遭遇驱逐威胁而引发的故事。评审团在颁奖词中说，影片获奖原因在于演员的出色表现和影片所展现的家庭温情与幽默感。

本届电影节评审团大奖银熊奖颁给了韩国影片《小说家的电影》。法国导演克莱尔·丹尼斯凭借执导《双刃剑》获最佳导演银熊奖。

德国女演员梅尔泰姆·卡普坦和印度尼西亚女演员劳拉·巴苏基分别凭借影片《库尔纳兹诉小布什》《过去、如今和之后》获得最佳主角、配角银熊奖。最佳编剧银熊奖、杰出艺术贡献银熊奖等奖项也在当晚颁出。

第72届柏林电影节10日开幕，将持续至20日，共有18部影片参与本届电影节主竞赛单元各奖项角逐。尽管面临新冠疫情巨大压力，本届电影节仍恢复了部分线下活动。

柏林国际电影节始创于1951年，与法国戛纳电影节、意大利威尼斯电影节并称欧洲三大电影节。

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