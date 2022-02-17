新华社巴黎2月16日电（记者陈晨）法国总统马克龙16日表示，欧洲在太空领域拥有诸多优势，但近年来也错失了一些战略转折点，欧洲应强化“技术主权和竞争力”以打造太空战略。

16日，法国作为欧盟轮值主席国，在法国南部城市图卢兹主持召开欧盟负责太空事务的部长非正式会议和欧洲航天局部长会议。马克龙当天出席会议时说，欧洲在太空领域拥有诸多成功案例，如伽利略卫星导航系统等。此外，欧洲进军太空领域的中小企业不断发展壮大。但是，近年来，太空领域国际竞争愈演愈烈，欧洲也错失了一些战略转折点。

马克龙提出，欧洲在探索太空领域未来发展战略方面，首先应确保技术主权和竞争力，如利用公共和私人投资研发突破性技术等；其次应打造卫星群，不仅为“日常生活所需网络提供保障”，也有地缘政治和军事用途；再次应在欧洲范围制定太空交通管理框架或准则，“我们将提出一个欧洲方案，未来尝试在国际层面推广”；最后，应继续加大太空探索科研，以更好地服务于认知地球以及应对全球气候变化等。

会上，欧盟成员国同意在未来几个月就改善太空交通管理开展工作，并承诺就欧盟提出打造卫星群项目付出更多努力。

欧航局局长约瑟夫·阿施巴赫尔表示，欧洲面临着紧迫和前所未有的社会、经济和安全挑战。欧航局将与欧盟和私营公司紧密合作，确保欧洲充分发掘太空开发在解决这些挑战方面的潜力。同时，欧洲必须抓住机会，将欧洲的太空雄心提升到新的水平。

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