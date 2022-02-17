新华社加拉加斯2月16日电 通讯：这个春节，中国医疗队走进圭亚那热带雨林深处

新华社记者王瑛 徐烨

虎年新春，中国（江苏）第17期援圭亚那医疗队成员放弃回国探亲机会留守受援国，深入圭亚那热带雨林开展三场巡回医疗，为偏远地区的华侨华人及当地民众送去关爱，赢得广泛赞誉。

2月6日，医疗队成员前往圭亚那西南边境城市莱瑟姆，为当地华侨华人义诊。这里距首都乔治敦约550公里，生活着数百名华人。当地医疗资源匮乏，新冠疫情使就医难的问题雪上加霜。当天，当地多数华人来到义诊现场，主动帮助医疗队布置场地、维持秩序。

一名患顽固性腰痛的华人当场接受了中医针灸科队员的针刺、艾灸和推拿治疗，连连夸奖医疗队的技术“太神了”，效果立竿见影。不少前来问诊求药的华侨华人表示，医疗队不仅带来了医疗服务和常用药品，也带来了万里之外祖国母亲的关怀，让他们备受感动。

2月11日清晨，医疗队全体成员冒雨从乔治敦出发，驱车前往200公里外的夸夸尼社区开展系列义诊。夸夸尼位于圭亚那东部热带雨林深处，位置偏僻，交通不便，附近缺少大型医院，当地民众求医十分困难。

临近中午，医疗队克服地形复杂、车辆故障等困难，抵达义诊点。当地近百位预约患者正等候着。援圭医疗队成员的专业涵盖外科、内科、妇产科、儿科、眼科、中医针灸科、烧伤整形科、麻醉科等，基本满足了各类就诊者的需求。队员们细心诊断，并按处方免费为患者发药。

义诊结束后，夸夸尼社区负责人向医疗队送上纪念证书，感谢中国医生的辛劳。当地重要媒体《圭亚那纪事报》刊登了题为《夸夸尼居民受益于中国医疗队义诊》的报道，赞扬中国医疗队多年来为当地人民健康作出的杰出贡献。

离开夸夸尼社区，医疗队又驱车百余公里深入林区，抵达中资企业荣安公司在林区的驻地，为华侨华人和当地员工开展义诊。驻地位于雨林中心，邻近圭亚那东部边境，员工寻医问药非常困难。医疗队到达驻地后为他们进行了全面体检，对他们担忧的健康问题做了详细解答，对症开药。

圭亚那中华会馆会长苏瑞辉说，不少华侨华人因语言问题与当地医生沟通有困难，经常对自己的病情感到担忧。中国医疗队的医护人员用专业知识为他们讲解、诊断、发药，就是大家的定心丸，衷心感谢他们的帮助和关爱。

2021年10月，中国（江苏）第17期援圭亚那医疗队抵圭，开始执行为期一年的援外医疗任务。迄今，医疗队已在圭亚那全国完成门诊诊疗患者约500例、住院诊疗患者1000余例，完成手术200余例，其中多个手术为该国首例。

医疗队队长段云飞说，2022年是中圭建交50周年，我们希望用自己的努力为两国友谊添砖加瓦，为援外医疗事业作出更多贡献。

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