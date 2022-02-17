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巴西里约州暴雨灾害死亡人数升至78人

2022年02月17日08:50 | 来源：新华网
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新华社巴西彼得罗波利斯2月16日电（记者赵焱 陈威华）巴西里约热内卢州消防部门16日说，位于该州内陆山区的彼得罗波利斯市15日骤降暴雨引发多起山体滑坡，多条道路被暴涨的河水淹没，造成的死亡人数目前已升至78人。

里约热内卢州消防部门16日下午通报说，灾害造成的失踪者人数目前尚无法确认。此外，还有数十间房屋被毁，370人被转移到临时收容所。

灾害发生后，彼得罗波利斯市政府已宣布城市进入公共灾害状态，所有医院随时待命。

彼得罗波利斯市民防部门说，15日下午，当地骤降暴雨，降水量在6小时内迅速升至近260毫米。暴雨引发百余起山体滑坡事故。暴涨河水冲出堤坝，淹没许多车辆和道路。

记者16日在彼得罗波利斯市看到，很多道路被泥浆覆盖，一些商铺和住宅遭遇“泥浴”，很多车辆被完全损毁。一名当地居民说，自家房屋被完全损毁，自己“从未见过这样的灾害发生”。

正在俄罗斯访问的巴西总统博索纳罗在社交媒体上发文，对这场灾害表示关注，并称已与相关部长讨论灾情，希望回国后立即前往灾区。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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