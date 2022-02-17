新华社莫斯科2月16日电（记者胡晓光）俄罗斯总统普京16日在克里姆林宫与到访的巴西总统博索纳罗举行会谈。双方一致表示致力于建立一个以国际法为基础、以联合国为中心进行协调的多极世界秩序。

普京和博索纳罗在会谈后发表的联合声明中说，双方决心巩固战略伙伴关系，深化政治对话，并致力于依照联合国宪章原则和宗旨，发展一个包容、平等和具有代表性的国际体系，以促进世界和平、民主和繁荣。两国领导人对世界各地日益加剧的不稳定表示关切，主张依照国际法通过和平、外交手段解决冲突。

据俄总统网站发布的消息，普京和博索纳罗在会谈中讨论了加强俄巴战略伙伴关系，加强两国军事领域合作与交流以及发展经贸、科技和人文领域合作等问题，并就重要国际问题交换了意见。

普京在会谈结束后向媒体表示，俄巴战略伙伴关系涵盖不同领域，两国都希望持续扩大经济合作。巴西是俄在拉美地区的主要贸易伙伴，双边贸易额占俄在该地区贸易总额的三分之一。

博索纳罗表示，他此次对俄罗斯的访问表明，两国关系发展前景良好。他与普京的会谈富有成果，体现了两国广泛利益。

据报道，同日，俄巴两国外交部长和国防部长在莫斯科举行了首次“2+2”形式的磋商。

博索纳罗于15日抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行正式访问，随后将前往匈牙利访问。

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