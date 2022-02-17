人民网联合国2月16日电 （记者李晓宏）当地时间2月16日，应俄罗斯倡议，联合国安理会举行“联合国与集体安全条约组织合作问题”公开会。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，介绍了中方对哈萨克斯坦局势的立场。

张军表示，前不久，哈萨克斯坦爆发大规模的反政府暴力行动，造成重大人员伤亡和财产损失，中方对此高度关注。中方支持一切有利于哈萨克斯坦国内局势恢复稳定的措施。同时，中方坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定、威胁哈萨克斯坦安全，反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦制造动荡和“颜色革命”。中国国家主席习近平专门就此向托卡耶夫总统致了口信，明确表达中方支持哈方维稳止暴的态度。中国国务委员兼外长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话，重申了中方有关立场。

张军表示，集体安全条约组织是应哈萨克斯坦政府请求，赴哈协助维持国内秩序，在关键时刻，为稳定哈萨克斯坦局势发挥了积极作用。作为哈萨克斯坦的友好邻邦和永久全面战略伙伴，中国期待哈萨克斯坦实现长治久安，支持哈萨克斯坦恢复稳定，发展经济和改善民生。我们相信哈萨克斯坦当局能够妥善解决问题，保持国家稳定健康发展，也希望国际社会能够充分尊重哈萨克斯坦主权，为哈萨克斯坦及地区保持稳定、实现发展发挥建设性作用。

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