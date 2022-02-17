人民网开罗2月16日电 （记者沈小晓）当地时间2月15日晚，开罗中国文化中心在社交媒体上举办2022年中央电视总台阿语精编版春节联欢晚会互动直播活动，邀请观众在欣赏阿语精编版春节联欢晚会的同时，进行线上互动，与埃及民众共度一个欢乐吉祥、喜气洋洋的元宵佳节。

阿语精编版春晚精选了歌曲、舞蹈、杂技、戏曲、武术等艺术表演形式，聚焦北京冬奥盛会、中国航天等重大主题，为埃及观众献上了一台精彩纷呈的中国文化艺术盛宴。

考虑到节目在全球多国同时网络发布的特点，开罗中国文化中心充分发挥社交媒体平台优势，在直播晚会的同时设置了邀请好友、发表评论、元宵猜灯谜和春节知识竞答等多个趣味环节，与观众进行实时互动。埃及观众积极参与线上互动，互贺中国新年，分享自己观感。来自开罗的凯德·阿里表示，春节晚会令人惊叹，感谢中国改变了世界。一位名叫艾哈迈德的观众认为晚会很有创意，艺术家的表演十分精彩。

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此次活动是2022年埃及“欢乐春节”系列文化活动的压轴大戏，也是开罗中国文化中心首次尝试在社交媒体上举办互动直播活动。以生动有趣、高效直观的方式向埃及民众传递新春祝福，传播春节文化知识，增进中埃文化交流互鉴，促进两国人民民心相通。

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