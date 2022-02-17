新华社耶路撒冷2月16日电 新闻分析：以色列与土耳其关系“乍暖还寒”

新华社记者吕迎旭 尚昊

以色列外交部15日宣布，土耳其一个高级别代表团将于本周抵达以色列，为以总统赫尔佐格计划中的3月访土行程做准备。

以土两国近期互动频繁，数年来的紧张关系出现缓和迹象。舆论普遍认为，赫尔佐格访土将进一步改善双边关系，但鉴于两国在政治、安全等领域的分歧短期内难以化解，双方和解前景难言乐观。

关系升温

土耳其曾是以色列在中东地区的重要战略伙伴。但最近十余年，两国因巴以和库尔德等问题摩擦不断。2010年，以军武力拦截驶往加沙地带的土耳其救援船，造成多名土耳其人丧生。土方随后宣布召回驻以大使，以土关系陷入低谷，直至2016年双方才同意实现两国关系正常化。2018年，美国将驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，导致巴勒斯坦多个城市爆发抗议示威，最终造成近60名巴示威者丧生。随后，土耳其驱逐以色列驻土大使以示抗议。作为回应，以色列宣布驱逐土耳其驻耶路撒冷总领事，两国关系再度紧张。

去年6月，连续执政12年的以色列前总理内塔尼亚胡下台，以土关系随后出现明显缓和。去年7月，赫尔佐格与土耳其总统埃尔多安通话，两人强调以土关系对“东地中海地区的安全和稳定发挥重要作用”，两国合作具有巨大潜力。今年1月，土外长恰武什奥卢与以外长拉皮德通话，这是两国高级外交官13年来首次通话。

土方示好

分析人士指出，中东地区局势近期整体呈现矛盾缓解迹象，多个长期热点问题降温，进一步促进了以土关系的改善。从双方目前的互动看，土耳其更为主动。土国内经济发展需要和近期地区政策调整等因素是其对以示好的主要原因。

首先，与以色列改善关系，吸引以方投资和游客，有利于土耳其经济走出困境。今年1月，美国宣布撤回对东地中海天然气管道项目的支持。该项目合作协议由塞浦路斯、希腊和以色列三国在2020年1月签署，土耳其因被排除在外而声称将阻止该项目实施。以色列媒体分析认为，美国撤回对该项目的支持，让土耳其看到了推出“以色列-土耳其替代方案”的机会，这将是埃尔多安与赫尔佐格会谈的重要内容之一。

其次，土耳其对穆斯林兄弟会的长期支持，导致其与沙特、埃及、阿联酋等国关系疏远，面临在中东地区被孤立的处境。为扭转局面，土耳其近期开始调整地区政策，着手修复与阿联酋的关系，双方实现了高层互访，而以色列成为土耳其打破孤立局面的下一个目标。

此外，土耳其近年来与美欧在俄制武器引进和叙利亚库尔德武装等问题上摩擦不断，裂痕扩大。在此情况下，土方希望把美国盟友以色列作为缓和与美欧关系的“中间人”。

分歧仍存

面对土耳其示好，以色列表现得较为谨慎。日前，以总理贝内特在接受以《国土报》采访时说，他对土耳其“不抱希望”。以色列多家媒体也警告，不要被土耳其“迷惑”。耶路撒冷战略与安全研究所土耳其问题专家哈伊·埃坦·科亨表示，以色列近年来与塞浦路斯和希腊建立了友好关系，与土耳其改善关系不应牺牲与这两国的关系。

与此同时，以土两国间博弈复杂，双方在经济和能源合作领域利益与分歧共存，在政治和安全领域紧张关系短期内难以发生实质性改变。以色列指责土耳其庇护巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），并向其提供财政支持。赫尔佐格3月访土的目标之一正是说服土方放弃对哈马斯的支持。但埃尔多安日前在接受媒体采访时重申，与以色列改善关系不以牺牲巴勒斯坦事业为代价。

分析人士指出，由于以土在多个问题上分歧严重，加之多年的信任缺失，两国关系恐难在短期内真正回暖。贝内特称，以土关系改善将是一个“很漫长的过程”。

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