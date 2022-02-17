新华社德黑兰2月16日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬日前表示，伊朗要求得到任何一方都不再退出伊核协议的保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

据伊朗外交部网站16日消息，阿卜杜拉希扬日前在接受英国《金融时报》采访时说，美国还未满足伊朗希望得到保证的要求。伊朗公众舆论不能接受其他国家领导人的言论作为保证，建议美国国会以“政治声明的形式”宣布对恢复履行协议的承诺。

阿卜杜拉希扬说，对正在奥地利首都维也纳进行的恢复履约谈判，伊朗“总体上持乐观态度”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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