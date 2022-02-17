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俄罗斯官员：俄认为美国准备与俄就安全问题进行谈判是积极举措

2022年02月17日08:15 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月16日电（记者胡晓光）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16日表示，俄方认为美国准备与俄就安全问题进行谈判是积极举措。

佩斯科夫当天向媒体表示，俄方认为，美国总统拜登表示准备与俄就安全问题进行谈判是积极举措。俄方希望开始谈判进程，把美方认为合理的方面与俄方视为优先的方面结合起来讨论。应通过外交手段寻找可能的接触点，以促使双方立场接近。

同日，俄罗斯外长拉夫罗夫在与到访的巴西外长弗兰萨会谈后举行的记者会上表示，俄方愿与西方就安全问题进行对话，但不会以牺牲俄方原则立场为代价。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。2月15日，俄总统普京表示，俄方将通过外交渠道与西方国家就安全保障问题进行对话。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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