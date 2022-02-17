万 宇

音乐是非洲文化的一张名片——复杂的节奏，火热的旋律，激昂的说唱，还有丰富多彩的乐器。在非洲特色乐器中，除了为人熟知的形式多样的非洲鼓、常用于录制手机铃声的马林巴木琴，还有一种有趣的乐器——姆比拉琴。

姆比拉琴来自津巴布韦，据说已有千年历史传承，常在仪式或典礼上演奏。在许多非洲国家，它有着不同名字，例如桑扎、卡林巴、孔果马等，外观也有变化，但都用拇指拨动簧片进行演奏，因而也被叫做拇指琴。

周而复始但每次都有变化的旋律、簧片空灵的泛音、瓶盖嗡嗡的震颤，这些声音从演奏者腿上硕大的葫芦中传出，他低声吟唱，把听众的思绪带向远方。仔细探究，葫芦中有特别的设置：一块硬木音板上布满20多根簧片，如同一排排牙齿，音板用木棍支撑，固定在葫芦扩音器中，圆形开口周围扣着一圈汽水瓶盖。演奏者用拇指按下汤匙柄一样的簧片，响起金属振动的音色。伴着节奏，小拇指轻轻敲击音板，簧片和瓶盖随之震颤，发出泛音，余韵悠长。这乐声让人心绪平和，仿佛进入冥想，更如同身处广袤的非洲稀树大草原。

拇指琴的制作并不复杂，材料几乎随处可见，竹片、匙柄、自行车辐条或铁丝都能成为琴键，汽水瓶盖也十分常见。学习弹奏拇指琴也很简单，不需复杂指法和长期训练，很快便能上手弹奏。正因如此平民化、接地气，拇指琴在非洲传播甚广。笔者曾在津巴布韦的乡村婚礼上欣赏过现场演奏，几个拇指琴演奏者坐在一起，撩拨出的清脆琴音和着葫芦沙锤与长鼓的欢快节奏，唱出高昂歌曲，村民伴随旋律边跳边唱，笑容洋溢。

2020年，由马拉维和津巴布韦联合申请的“制作和演奏拇指琴的艺术”入选人类非物质文化遗产代表作名录。传统上，这种乐器的制作和演奏通过师徒传承延续。现在，相关技艺也由正式教师进行传授。拇指琴演奏的歌曲包含重要信息，如保护孩子免受不良行为影响等。在入选非遗名录的解说词中，拇指琴被誉为应对社会问题的“武器”，音乐教化功能十分重要。例如，在马拉维音乐家穆坎塔马演唱的拇指琴寓言歌曲中，一只不听母亲劝告的蜥蜴成为主角，想逃离家园，却遭遇了危险。

拇指琴的制作方法和乐曲历代口口相传。在20世纪非洲反殖民主义斗争浪潮中，伴随民族意识的觉醒，津巴布韦音乐家将拇指琴作为“武器”，反抗殖民统治。音乐家托马斯·马普福莫用电吉他演奏出传统拇指琴的独有旋律，配以非洲鼓和沙锤，用津巴布韦绍纳语演唱。这种新流行音乐风格被称为齐穆兰加，传递出非洲人民呼唤美好生活的心声。

上世纪六七十年代以来，以拇指琴为代表的传统音乐呈现复兴态势，许多年轻音乐人致力于守护传统。津巴布韦青年音乐家恩赫德加把拇指琴、传统音乐与现代音乐相融合，疫情期间在线演出。他说，自己的目标是让年轻人认识到传统音乐和乐器的魅力。2021年，年轻的津巴布韦歌手恩东多制作发行了拇指琴演奏专辑，他说：“我对拇指琴有着永恒的热情。”马西可在津巴布韦被誉为“拇指琴公主”。她致力于把拇指琴融入各种音乐流派，“比如嘻哈、爵士和节奏布鲁斯，拇指琴有着广泛的适应力。”她对爵士乐和拇指琴的结合最为着迷，因为拇指琴和爵士乐背后都有古老的非洲故事，“我演奏拇指琴并用民族语言演唱给其他国家的听众，音乐没有国界。感谢祖先留下拇指琴这样珍贵的礼物，希望植根于各国文化传统的民族音乐能够蓬勃发展。”

正式成为人类非物质文化遗产后，拇指琴有了更加光明的未来。津巴布韦青年、体育、艺术和娱乐部部长柯丝蒂·考文垂表示，音乐文化具有改变社会氛围、增强社区凝聚力、增强人民认同感和归属感的作用，政府将加大投入，推广拇指琴的制作和演奏传承。未来，在津巴布韦和非洲的更多地方，都能听到拨动拇指琴传出的悠扬旋律。

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)