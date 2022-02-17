人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

发挥创意  庆祝新年

——墨西哥举办“自行车生肖装饰大赛”

本报记者 谢佳宁
2022年02月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　当地时间2月15日，由中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心和墨西哥城市政府联合主办的墨西哥第五届“自行车生肖装饰大赛”落下帷幕。本届比赛共收到50多件参赛作品。“火焰虎”和“好运”两件作品分获成人组和少儿组一等奖。

　　墨西哥“自行车生肖装饰大赛”创办于2017年。参赛者遵循环保原则，采用再生纸浆、可循环塑料等材料进行制作，充分发挥想象力。受疫情影响，2021年，大赛以创新形式在线举办。今年的大赛仍在线举办，面向墨西哥城和周边地区常住居民征集作品。

　　参赛作品丰富多彩：一辆蓝色儿童自行车，车把上挂满了橙色纸条，中间位置的卡纸上写了一个巨大的“虎”字；另一辆自行车车筐上摆了个橙色的虎头图，上方用西班牙文和中文写着“新年快乐”；一辆三轮小拖车，后方挂了一个写有“2022虎年快乐”的牌子，拖车上坐着一个穿着小老虎服饰的儿童……

　　9岁的雅各布利用家里闲置的头戴式耳机、玉米片盒子和木棍等，制作了一个惟妙惟肖的橙色老虎面具，虎头正中间是他照着网上临摹的汉字“虎”。雅各布已经学习了4个月中文，接受记者采访时，他努力用中文回答问题。从开始设计到完成作品，雅各布花了一周左右的时间。“就像强壮的老虎一样，我们一定能战胜困难。”

　　7岁的埃琳娜特意将橙色的彩带挂在自行车前的虎头上。她说，这样当她骑车时，彩带飘起来，看到的人就知道今年是中国农历虎年了。“中国的新年是一家团圆的日子，小孩还可以得到压岁钱。祝大家虎年快乐！”

　　自举办以来，“自行车生肖装饰大赛”所含有的创新、欢乐、和谐、共享和墨西哥城绿色环保、健康出行理念融合在一起，在民众中逐渐产生显著影响。墨西哥20多家媒体对本届大赛进行了报道。墨西哥城街头由市政府布置起挂有大赛海报的灯箱，多条地铁线站台也滚动播放大赛推广视频，“欢乐春节”气氛浓郁。

　　中国驻墨西哥大使祝青桥表示，本届比赛体现了绿色环保和健康生活理念以及传统与现代、艺术与现实的碰撞融合。今年恰逢中墨建交50周年，人文交流正日渐成为促进两国民心相通的重要桥梁。

　　（本报墨西哥城2月16日电） 


　　《 人民日报 》（ 2022年02月17日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部