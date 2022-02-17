本报记者 谢佳宁

当地时间2月15日，由中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心和墨西哥城市政府联合主办的墨西哥第五届“自行车生肖装饰大赛”落下帷幕。本届比赛共收到50多件参赛作品。“火焰虎”和“好运”两件作品分获成人组和少儿组一等奖。

墨西哥“自行车生肖装饰大赛”创办于2017年。参赛者遵循环保原则，采用再生纸浆、可循环塑料等材料进行制作，充分发挥想象力。受疫情影响，2021年，大赛以创新形式在线举办。今年的大赛仍在线举办，面向墨西哥城和周边地区常住居民征集作品。

参赛作品丰富多彩：一辆蓝色儿童自行车，车把上挂满了橙色纸条，中间位置的卡纸上写了一个巨大的“虎”字；另一辆自行车车筐上摆了个橙色的虎头图，上方用西班牙文和中文写着“新年快乐”；一辆三轮小拖车，后方挂了一个写有“2022虎年快乐”的牌子，拖车上坐着一个穿着小老虎服饰的儿童……

9岁的雅各布利用家里闲置的头戴式耳机、玉米片盒子和木棍等，制作了一个惟妙惟肖的橙色老虎面具，虎头正中间是他照着网上临摹的汉字“虎”。雅各布已经学习了4个月中文，接受记者采访时，他努力用中文回答问题。从开始设计到完成作品，雅各布花了一周左右的时间。“就像强壮的老虎一样，我们一定能战胜困难。”

7岁的埃琳娜特意将橙色的彩带挂在自行车前的虎头上。她说，这样当她骑车时，彩带飘起来，看到的人就知道今年是中国农历虎年了。“中国的新年是一家团圆的日子，小孩还可以得到压岁钱。祝大家虎年快乐！”

自举办以来，“自行车生肖装饰大赛”所含有的创新、欢乐、和谐、共享和墨西哥城绿色环保、健康出行理念融合在一起，在民众中逐渐产生显著影响。墨西哥20多家媒体对本届大赛进行了报道。墨西哥城街头由市政府布置起挂有大赛海报的灯箱，多条地铁线站台也滚动播放大赛推广视频，“欢乐春节”气氛浓郁。

中国驻墨西哥大使祝青桥表示，本届比赛体现了绿色环保和健康生活理念以及传统与现代、艺术与现实的碰撞融合。今年恰逢中墨建交50周年，人文交流正日渐成为促进两国民心相通的重要桥梁。

（本报墨西哥城2月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 03 版）

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