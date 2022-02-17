本报记者 张光政

“当今世界，百年变局和世纪疫情叠加。俄中关系展现出强劲发展势头和巨大活力。”俄中友好、和平与发展委员会实业家理事会（以下简称俄中实业家理事会）俄方委员会执行主任马尔金日前在接受本报记者专访时表示：“面对世界经济复苏进程中的不确定性，俄中经贸合作稳健前行，实现历史性发展。”

过去一年，中国与俄罗斯的务实合作取得丰硕成果。2021年，双边货物贸易额同比增长35.9%，达到创纪录的1468.7亿美元；双方继续保持高水平合作，共同推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟深入对接，前景广阔的新合作项目不断落地实施。

2021年，双方共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，两国元首发表联合声明共同宣布《条约》延期。“在两国元首的战略引领下，双方实业界共同努力，正在各领域建立更加紧密的伙伴关系。越来越多企业加入俄中实业家理事会这一对话平台，表明实业界对中国经济和俄中关系发展前景充满信心。”马尔金说。

“2020—2021年，俄中互办‘科技创新年’，为双边关系发展注入强劲动力。”马尔金介绍，过去两年来，俄中开展了1000多项科技合作项目，在航空航天、核能、数字经济等领域取得显著成果；在民用高科技领域，中国企业与俄罗斯高校及高科技公司签订多项合作协议，成果将广泛惠及两国人民。“俄中实业家理事会为促进两国企业在信息技术、数字化制造、医疗卫生、新冠肺炎防治等多领域合作作出积极贡献。”

不久前，莫斯科地铁大环线10座新建成的地铁站投入使用，由中企承建的第三换乘环线西南段项目正式通车。“中国企业参与俄罗斯地铁建设是两国开展务实合作的一个生动案例。项目将显著改善城市交通状况。”马尔金表示，在双方实业界携手努力下，俄中经贸合作结出累累硕果，不但惠及双方人民，而且拉紧了两国民间友好的纽带。

马尔金十分关注正在进行的北京冬奥会，经常收看赛事直播，“承办冬奥会是一项艰巨而重大的任务，北京冬奥会是一届高水平的体育盛会”。在他看来，奥运会是加深友谊、增进团结的重要全球性平台。北京冬奥会期间，两国元首共同宣布俄中体育交流年正式启动，这是俄中共同举办的第八个国家级主题年。两国将以此为契机，推进两国人民友谊在各领域不断深化。“俄中实业家理事会将再接再厉，不断拓展合作领域，提升发展水平，促进俄中伙伴实现更多互利共赢。”

（本报莫斯科2月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)