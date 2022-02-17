本报记者 刘玲玲

近日，由近百名中外艺术家共同参演、在中法两国分头录制的“和平·友谊·爱”冬奥新春音乐会通过法国国际电视五台面向全球播出。110分钟时间里，观众们通过音乐、歌剧、舞蹈、昆曲、太极等精彩丰富的表演，感受跨越国界的艺术魅力和文明对话，共同为冬奥运动员和世界人民送上祝福。接受本报记者采访的音乐会相关人员以及观众，纷纷点赞这场东西方文明交相辉映的艺术盛宴，称音乐会深刻诠释“和平·友谊·爱”这一主题，令人耳目一新的同时感受到希望和力量。

当中法艺术家分别在北京天坛祈年殿和巴黎埃菲尔铁塔前唱响中国戏曲和法语说唱，当中国传统戏曲和二胡演奏遇上法国现代霹雳舞，东西方文化结合的独特魅力令法国观众德尔菲娜震撼不已。“《功夫·霹雳》是我印象最深的节目之一。”德尔菲娜告诉记者，她第一次看这种结合戏曲、二胡还有现代舞蹈和说唱的表演形式，这种隔空对唱、共舞，让她充分感受到法中艺术文化相互碰撞出的火花，这种跨越千山万水的“音乐对话”令她十分感动。

“和平·友谊·爱”音乐会由中国外文局国际传播发展中心·解读中国工作室、法国国际电视五台等联合举办。在近两周时间内，音乐会面向全球近3亿法语区观众播出，覆盖法国、比利时、瑞士等欧洲国家，以及非洲、亚洲、北美和拉美的法语地区。音乐会协办方法国法中文化艺术交流中心主席佟爱明告诉本报记者，节目录制克服了疫情带来的沟通和排练不便等困难。“播出后，我们收到了观众的积极反馈，有的询问节目何时重播，有的则希望下一年继续举办，还有一些法国家长询问如何才能让孩子加入合唱团共同演出……这让我们充分感受到中国传统文化的强大吸引力，以及文化交流与合作所迸发出的勃勃生机。”佟爱明说。

音乐会结构设置精巧，既有为奥运会加油助威的“北京冬奥篇”和“巴黎夏奥篇”，也有融汇东西方艺术特色的“中外友谊篇”和“欢度春节篇”，形式多样。参加说唱演出的歌手奥古斯汀表示，音乐会内容丰富且有趣，整体制作十分精良。法国国际电视五台导演伊夫·洛努瓦对节目的播出效果很满意，表示非常自豪可以在短时间内同中方共同组织这样一台精彩纷呈、鼓舞人心的晚会，为观众带来一场视听盛宴。

联合国教科文组织同仁会主席玛丽埃塔·班切夫全程观看了音乐会。她告诉记者，音乐会播出时正值北京冬奥会和中国春节，为人们提供了一个了解冬奥会和中国传统文化的机会，也激发了观众尤其是孩子们了解不同国家文化的兴趣。“更重要的是，音乐会传递了和平和团结的理念，大家一起为人类的美好未来歌唱、祝福，满是温暖和爱，让人们觉得充满力量。”

（本报巴黎2月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 03 版）

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