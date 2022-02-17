本报记者 孙广勇 谢亚宏 邹 松 杨 一

中老铁路“澜沧号”动车组行驶在位于老挝万象省的欣合楠里河特大桥上。

老中铁路有限公司供图

应对气候变化等全球挑战，需要国际社会同舟共济。中国致力于同各方深化伙伴关系，提升合作水平，取长补短、互学互鉴，共同应对气候变化，实现互利共赢。迄今为止，中国已经与31个合作伙伴发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，同有关国家一道实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，建立“一带一路”能源合作伙伴关系……中国坚持把绿色作为发展底色，携手各方共建绿色丝绸之路，凝聚起全球环境治理的合力。

中老铁路

绿色工程守护绿水青山

“这是一条绿色生态之路。”中老铁路全线开通后，第一时间乘坐“澜沧号”动车的老挝国会副主席宋玛·奔舍那对本报记者表示：“当火车越过崇山峻岭、江河平原时，满眼郁郁葱葱，我心中无比激动。”

从规划选线到施工管理，再到运营维护，中老铁路项目每个环节都体现着人与自然和谐共生的理念。在施工过程中，两国工程技术人员用实际行动，守护了铁路沿线的绿水青山。

老挝北部山峦起伏、森林密布，自然资源丰富，地质条件复杂。规划建设期间，中老铁路项目尽量采取架桥梁、打隧道等方式避开林区，确保当地动植物资源和生态环境不受影响。以老挝乌多姆塞省施工标段为例，在126公里长的铁路建设中，共建设了总长16.9公里的60座桥梁，以及总长86.6公里的32座隧道。“建设过程中，我们十分重视野生动植物保护，最大限度绕避环境敏感区，减少对野生动物的干扰和植物生存环境的破坏。”老中铁路有限公司董事长鞠国江说。

“中国企业高度重视水资源保护，预防措施严谨细致，十分到位。”乌多姆塞省环境水资源保护局官员告诉记者：“在桥梁建设过程中，中方施工团队采用挂篮悬灌法、托架现浇法等进行混凝土浇筑、钢构件焊接等作业，有效避免了混凝土、焊花等落入江河之中。”

铁路建设后期，车站及配套设施设计施工也充分考虑到环境因素。在万象车站，一簇簇花灌木在阳光下盛开，与宏伟的车站和周边景色和谐统一，充满生气。“四季常绿、三季有花，乔灌结合、错落有致”是中老两国建设者为车站设计制定的绿化原则。布景与陈设充分结合当地特色与人文景观，专门定制绿化方案，并充分利用铁路两侧原始植被。车站内及站前广场照明充分利用自然光，并采用高效节能灯及智能控制技术，进一步降低能耗。

老挝国立大学中国研究中心研究员素里耶·莫那拉表示：“中老铁路不仅是一条友谊之路、民生之路，更是一条绿色之路，沿线经济将搭上‘绿色快车’，实现绿色增长。”

克罗地亚塞尼风电站

绿色电力助推能源转型

在克罗地亚中部沿海城市塞尼，矗立在青翠山间的一座座巨型风车迎风转动。这是由中国北方工业有限公司所属北方国际合作股份有限公司（简称“北方国际”）投资承建的塞尼风电项目，2021年12月正式投入运营。

项目总工程师兹拉特科·普皮奇是塞尼本地人。他告诉记者，由于濒临大海，当地风能资源丰富，但受制于相对落后的发电基础设施，当地电力供应长期依赖进口。作为一名工程师，建设风电站是普皮奇多年的愿望：“拥有一座自主建设运营的风电站，对促进当地经济发展，改善国家能源结构都大有裨益。”

塞尼风电项目2018年11月开工建设。作为克罗地亚近年来最大规模电力项目，工程受到各界关注。“从立项之初，我们就与当地政府保持积极沟通，严格遵守各项法规，大量运用高新环保技术，并及时倾听当地人对项目的意见建议，随时优化和更新方案。”北方国际副总经理单钧介绍，项目验收时，得到了克罗地亚环境部门好评。

据了解，项目总装机容量156兆瓦，采用39台单机容量4兆瓦的风力发电机组设备，风场面积达42.8平方公里，预计每年可生产约5.3亿千瓦时绿色电力，减少二氧化碳排放约46万吨。目前，北方国际在当地成立公司专门负责风电站的后续运营工作。

测评显示，风电站不仅能保障克罗地亚本国的电力需求，还逐渐向邻近的斯洛文尼亚等国出口，有力维护了地区能源安全。克罗地亚计划在2022年将可再生能源发电量比例提高到30%，并在2050年实现碳中和，克罗地亚总理普连科维奇表示：“塞尼风电项目对实现这一目标意义重大。”

刚果（金）科卢韦齐铜矿

绿色矿山造福当地民众

在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市近郊，一座由中企投资建设的“绿色矿山”坐落其间，与周围自然环境和谐相融，日间施工也看不到尘土飞扬的场面。

2015年，中国紫金矿业集团旗下穆索诺伊公司来到这里，开发科卢韦齐铜矿项目。考虑到铜矿开采可能会影响周边居民正常生活，公司决定尝试更高的环保标准，“让矿山变绿”。

起初，项目对矿区排土场、尾矿库进行绿化装点，但效果不佳。“土质松软，施工又逢雨季，运输车辆经常陷入泥潭。绿化工作需要依靠挖掘机或人工辅助开展，进度缓慢。”穆索诺伊公司采矿部主管克里斯·泰勒回忆道：“无论是人工播撒草籽，还是栽种植被效果都不太理想，首批绿植存活率不足10%。”

经咨询农业专家并不断开展自主试种，公司逐渐摸索出铺垫腐殖土并结合人工深度种植等方式实施绿化，终于取得成效。目前，项目排土场和尾矿库边坡绿化面积已达40万平方米。厂区和生活区总共超10万平方米的区域也全部完成了绿化美化。如今，曾经裸露的山体都披上了绿装。

施工中，中企始终严格执行环保标准，将二氧化硫及固体颗粒物排放降至极低水平，有效减少空气污染；大力推动太阳能照明系统等基础设施建设，使用清洁能源的比例越来越高。公司行政车队队长伊仑加·姆韦瓦从小在这里长大，看着当地实现了资源开发与环境保护协调发展，难掩兴奋之情：“不以牺牲环境和当地居民健康为代价，中企为我们带来了最好的发展模式。”

刚果（金）总统巡回大使丹尼·班扎对科卢韦齐铜矿项目予以充分肯定：“中国企业具有高度责任感和使命感，真正做到了造福当地百姓。”

（本报曼谷、罗马、约翰内斯堡、北京2月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)