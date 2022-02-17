□ 高 乔

2月8日，春节后的首趟中亚班列从中国东方红（洛阳）国际陆港发出，装载着发电机组、机电设备、自行车、家用电器、纺织品、建材等货物，驶向乌兹别克斯坦首都塔什干。作为欧亚国际物流陆运运输的骨干方式，繁荣忙碌的中亚班列是中国与中亚“一带一路”合作的缩影。

2022年是中国与中亚五国建交30周年。30载风雨同行，从睦邻友好关系到战略伙伴关系，再到全面战略伙伴关系，中国与中亚五国的合作关系日益紧密，合作水平不断提升。如今，随着“一带一路”倡议不断推进，中国与中亚合作的深度广度都在不断加强，这源于真诚是中国与中亚合作始终不变的底色。

真诚合作，基于高度互信、相互支持的政治关系。30年来，中国和中亚国家通过和平谈判彻底解决历史遗留的边界问题，将中国同中亚邻国3300多公里的共同边界打造成友好与合作的边界。在涉及独立、主权、领土完整等重大国家利益问题上，中国与中亚五国相互坚定支持，确保了六国共同的战略利益、安全和可持续发展。在打击“三股势力”、反对外部干涉、共同维护本地区和平稳定等方面，中国同中亚五国的合作卓有成效。中国同中亚五国走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

真诚合作，绘就携手同行、互利共赢的经贸往来图景。30年来，中国与中亚五国双边贸易和相互投资增长上百倍。2013年，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦期间，首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议，中国和中亚国家合作由此驶入快车道。一大批涉及农业、水利、电力、纺织、机械、加工等领域的大项目破土动工，有效解决了中亚国家的迫切难题，推进了五国工业化、现代化进程，也让越来越多的五国老百姓过上了好日子。

在共建“一带一路”过程中，中国和中亚国家屡创“第一”：中国是中亚第一大贸易伙伴，中亚地区是“一带一路”的首倡之地和西向首发站，中亚地区是中国周边首个战略伙伴集群，中国—中亚天然气管道是世界上最长的天然气管道，中方修建的乌兹别克斯坦安格连—帕普铁路隧道是中亚第一长隧，中哈原油管道是中国陆路进口原油的第一条跨境大动脉……中国与中亚国家全面扩大务实合作，取得一系列历史性、标志性、突破性成就，共建“一带一路”在中亚地区开花结果。

真诚合作，谱写相知相亲、互融互通的人文交流乐章。30年来，中国同中亚各国的人文合作机制不断健全，地方、高校、智库、媒体、文艺团体等各界密切交流，互派留学生、联合考古、互译文学作品、互映影视剧如火如荼，“中国热”“汉语热”在中亚各国不断升温。58对友好城市、每年数十万民众常来常往，中国与中亚国家在文化、教育、科学、卫生、旅游等领域的交流日益活跃。在陕西支援抗疫的哈萨克斯坦小伙马文轩的一句“我是外国人，但不是外人”，传递了中国与中亚国家民心相通的温暖力量，感动了无数中国人。

新冠肺炎疫情发生后，中国与中亚国家第一时间相互提供抗疫物资。中国派出医疗专家组，累计提供疫苗近4000万剂。在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，习近平主席宣布，在2022年中国再向中亚国家提供5000万剂疫苗援助，并在有需要的国家设立传统医学中心。“健康丝绸之路”正为中国与中亚国家合作抗疫注入新鲜力量。

中国与中亚国家真诚合作的经验再次证明：无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中国都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。中国与中亚国家将携手并肩，共同奋进，构建更加紧密的中国－中亚命运共同体！

(责编：赵欣悦、白宇)