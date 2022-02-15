新华社格鲁吉亚哈舒里2月15日电 通讯：甘做“一带一路”项目建设的螺丝钉——记春节期间在格鲁吉亚坚守岗位的中国铁路建设者

新华社记者李铭

15日，正值中国传统元宵佳节，记者从格鲁吉亚首都第比利斯驱车两个多小时，来到中部城市哈舒里，走访由中国企业承建的格鲁吉亚现代化铁路项目施工现场，见证中国海外建设者在异国他乡度过的忙碌元宵节。

由中铁二十三局集团承建的这个铁路项目总长43.9公里，于2011年底开工，计划今年底完工，是格鲁吉亚近年来最重要的基础设施建设工程之一。哈舒里地处高加索山支脉，这里有重点工程9号隧道，是难度最大的“咽喉”工程。

记者看到，数十名中格工人正冒着严寒在隧道出口梁场进行钢筋绑扎工作，现场隆隆的机器轰鸣声、清脆的金属材料碰撞声和呼啸的风声夹杂在一起。

在现场的中铁二十三局三公司海外（格鲁吉亚）指挥部党委书记荀彦国告诉记者，为了确保项目今年能顺利完工，春节期间现场施工仍在紧锣密鼓地进行。9号隧道梁场完成了主要T梁的浇筑和钢筋绑扎工作，隧道内部完成数百米的裂缝修补、隧道清理和渗水处理工作。

荀彦国说，春节期间，在确保安全防疫的前提下，100多名中方管理和施工人员放弃回国与家人团聚的机会，冒着疫情和严寒，坚持奋战在一线施工现场。

项目经理王钞告诉记者，为保工期，员工张杰和王娅推迟了回国结婚的计划，在项目上一待就是3年；工程师曾晨枫忙于项目施工，老父亲国内辞世未能见上最后一面；法务部岳小顺在格连续坚守8个春节，多年未能和家人一起过年......像这样坚守的事迹还有很多。

“大家都有一个信念，希望用我们的双手，推动共建‘一带一路’项目在格鲁吉亚开花结果，为当地经济发展做出贡献。”王钞说。

格鲁吉亚铁路股份公司总裁达维特·珀赫塔泽春节前夕来到施工现场慰问参建员工，对中国企业在充分保障施工人员健康安全的前提下，有效组织生产、狠抓项目进度的职业精神表示钦佩和感谢。

“每逢佳节倍思亲。心里思念的是祖国亲人，放不下的却是坚守的使命。希望我们能成为共建‘一带一路’项目的螺丝钉，贡献自己的力量，再苦再累都无怨无悔。”荀彦国说。

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