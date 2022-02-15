人民网北京2月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持15日例行记者会。记者会实录如下：

今天是中国的元宵佳节。首先我祝各位记者朋友元宵节快乐！相信大家也注意到，今天来到蓝厅和大家相聚的还有北京冬奥会和冬残奥会的吉祥物“冰墩墩”“雪容融”。北京冬奥会开幕以来，这对憨态可掬的吉祥物受到各国运动员、媒体和民众“无国界无差别的喜爱”。

体育无国界，人类心相通。“冰墩墩”“雪容融”体现了中国人热情开放、乐观自信的文化精神，架起了一座跨越国界的沟通桥梁，生动诠释着“更团结”的奥林匹克格言。让我们在“冰墩墩”“雪容融”的微笑中加深理解、增进友谊，一起向未来。

总台央视记者：我们注意到，美国总统拜登签署关于阿富汗央行被冻结70亿美元资产的行政令引发多方反对声音。俄罗斯外交部发言人表示，美方决定荒谬可笑，实际上正加剧阿富汗人道主义危机，阻碍阿当局恢复正常生活。阿富汗塔利班发表声明称美方做法无异于盗窃。巴基斯坦、伊朗等国外交部也反对美方决定。中方对此有何评论？

汪文斌：美方在未经阿富汗人民允许的情况下，任意处置本属于阿人民的资产，甚至将其占为己有。这无异于强盗行径，再次暴露了美方标榜的“基于规则的秩序”不是捍卫弱者和正义的规则秩序，而是维护强权和霸权的规则秩序。

作为阿富汗危机的始作俑者，美方不应再加剧阿富汗人民的苦难，而应尽快解除对阿富汗的资产冻结和单边制裁，为缓解阿人道危机承担起应尽的责任。

凤凰卫视记者：我们关注到七国集团（G7）财长14号发布声明，称准备对俄罗斯实施经济和金融制裁。中方对此有何回应？

汪文斌：中方一贯反对在国际关系当中动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。当前形势下，单边制裁只会加剧分裂和对抗。中方呼吁各方保持理性，通过对话和谈判，推动乌克兰危机及相关问题的全面解决，不要做刺激局势紧张、渲染炒作危机的事情。

总台国广记者：据报道，14日至18日，国际原子能机构（IAEA）技术专家组访问日本，将于15日对福岛核电站核污染水排海处置进行安全评估。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。中方希望国际原子能机构技术工作组秉持客观、公正、科学原则，对日本福岛核污染水处置进行全过程的独立评估与监督核查，确保核污染水处置绝对安全。日方应提供全面配合，在核污染水安全性、数据准确性和处置手段有效性等方面接受监督核查。中方会持续关注机构技术工作组的进展，希望机构及时向国际社会、尤其是利益攸关方进行通报。

我还想强调的是，日方并未同意国际原子能机构技术工作组对排海以外的核污染水处置方案进行评估。中方支持技术工作组的工作，不代表我们认同日方向海排放核污染水的错误政策。日方应正视国际社会关切，撤销向海洋排放的错误决定，停止推进各项准备工作。在同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

法新社记者：美国国防部发言人昨天表示中国在乌克兰问题上暗中支持俄罗斯令人高度警惕，这将使欧洲安全形势更不稳定。中方对此有何回应？

汪文斌：在当前形势下，渲染炒作战争不是一种负责任的行为，一味制裁施压也无助于局势缓和，鼓吹集团对抗更是重走冷战老路。我们呼吁各方本着平等、开放的态度，通过对话和谈判推动新明斯克协议得到切实执行，为政治解决乌克兰危机创造条件。

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗对巴前大使、智库和媒体代表讲话时表示，他此次访华促进了巴中关系发展，拓展了投资机会。中方对此有何评论？

汪文斌：伊姆兰·汗总理来华出席北京2022年冬奥会开幕式，延续了中巴之间相互支持的优良传统。其间，习近平主席会见伊姆兰·汗总理，李克强总理同伊姆兰·汗总理举行会晤。两国领导人就推进中巴经济走廊深入发展，拓展科技、农业、社会民生等领域合作，建设绿色、健康、数字走廊，鼓励中国企业赴巴投资，利用好中巴自贸协定议定书扩大进口巴农产品等达成重要共识。

中方愿同巴方落实好上述重要共识，进一步深化中巴战略互信，拓展两国务实合作，为中巴全天候战略合作伙伴关系发展注入新动力。

路透社记者：刚刚你就乌克兰问题回应称中方希望各方本着平等、开放的态度进行对话。中方近日是否与普京进行了对话，希望俄方不要入侵乌克兰？

汪文斌：中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的，没有变化。我们认为各方应当切实执行新明斯克协议，通过对话和谈判推动乌克兰危机及相关问题的全面解决。

《北京日报》记者：据报道，向汤加运送救援物资的中国海军舰艇编队今天抵达汤加首都努库阿洛法。中方可否介绍更多情况？

汪文斌：今天上午，装载中方援助物资的中国海军舰艇编队顺利抵达汤加。这批援助物资共计1400余吨，包括移动板房、拖拉机、发电机、水泵、净水器及应急食品、防疫物资等。这是汤加遭受火山海啸自然灾害后，中方向汤方运抵的第四批救灾物资。此外，中方向汤方援助的119件重型机械设备也于昨日运抵。今天舰艇抵达时，汤加首相索瓦莱尼、外交大臣乌托伊卡马努等政要赴港口迎接，对中方表示诚挚感谢，盛赞汤中友谊。

中汤救灾合作生动诠释了人类命运共同体理念，深化了中汤全面战略合作伙伴关系。中方将根据汤方需求，继续为汤方灾后重建提供力所能及的帮助。

(责编：徐祥丽、吴成良)