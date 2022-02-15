新华社北京2月15日电 综合新华社驻外记者报道：蒙古国总理奥云额尔登14日说，即日起解除全国防灾高度警戒状态，全面开放边境口岸。科威特政府当天也表示，放宽该国的疫情管控措施。

奥云额尔登表示，依据当前新冠疫情形势、新冠疫苗接种率以及卫生部、国家紧急情况委员会等相关部门的风险评估，蒙古国政府作出了这一决定，欢迎世界各地经商投资者、游客等到访蒙古国。蒙古国各级各类学校和幼儿园从14日起取消网课，全面恢复课堂授课。

据蒙古国卫生部14日发布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例553例，累计确诊457925例；新增死亡病例1例，累计死亡2074例。蒙古国约340万人口中约69.8%已接种至少一剂新冠疫苗，66.8%完成两剂接种，31%完成第三剂接种。

蒙古国防灾警戒级别分为三级，从高到低分别为全民警戒状态、高度警戒状态、警戒状态。

科威特首相萨巴赫·哈立德14日在科威特电视台发表讲话说，考虑到科威特已经成功战胜新一波新冠疫情，且新冠疫苗接种率很高，政府决定取消此前实施的诸多防疫措施，但是人们仍需遵守戴口罩等规定。

随后，科威特政府发布一揽子决议取代此前的防疫措施。这包括：完全接种疫苗人士抵达科威特前后都无需核酸检测及隔离；未接种疫苗人士仍需提供航班出发前72小时核酸检测阴性证明，抵达科威特后需隔离；电影院、剧院、商场等场所恢复开放，但未接种疫苗人士需提供72小时内核酸检测阴性证明才能进入；恢复室内外会议、庆典等活动；取消未接种疫苗的未满16周岁学生需每周核酸检测的规定。

自2022年1月以来，科威特单日新增新冠确诊病例数大幅上升，1月28日达历史最高纪录，为6913例，此后该数字逐渐回落。据科威特卫生部14日发布的数据，该国当天新增确诊病例2562例，累计确诊603869例，累计死亡2521例。（参与记者：阿斯钢、苏力雅、王薇、聂云鹏）

(责编：徐祥丽、杨牧)