新华社纽约2月14日电 综述：乌克兰局势刺激国际油价创7年多新高

新华社记者刘亚南

受乌克兰局势影响，国际原油期货价格14日继续走强并在尾盘出现拉升，布伦特原油期货和纽约轻质原油期货价格创2014年9月以来新高。

截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格收于每桶95.46美元，涨幅为2.53%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶96.48美元，涨幅为2.16%。

美国“重新投资”资本管理公司创始合伙人约翰·基尔达夫表示，市场对乌克兰与俄罗斯之间的紧张局势仍高度敏感，现已加剧到异乎寻常的程度。

俄罗斯总统普京与美国总统拜登12日通话并没有带来突破，西方国家一些举动让投资者愈发担忧俄罗斯与乌克兰会发生武装冲突。

美国国务卿布林肯14日发表声明说，美国务院已启动暂时关闭美国驻乌克兰大使馆的程序，使馆业务将从乌克兰首都基辅转移至西部城市利沃夫。

奥地利JBC能源咨询公司表示，俄罗斯是全球主要油气出口国，如果与乌克兰发生冲突或受到西方制裁，其油气出口将受到影响，这是已经陷于供应紧张的市场无法消化的。在形势如此紧张的情况下，油气价格在新的一周或将出现波动。

挪威油气信息服务机构雷斯塔能源公司分析师尼尚特·布尚表示，俄罗斯作为主要产油国之一，原油生产出现任何中断都会让布伦特和纽约原油期货价格升高。

美国利波石油同仁公司总裁安迪·利波表示，欧佩克与非欧佩克产油国同意从2021年8月起，每月将日均总产量上调40万桶。市场对欧佩克与非欧佩克产油国把产量恢复至疫情前水平持怀疑态度，而沙特和俄罗斯是仅有的两个具有较大增产空间的国家。

多家研究机构基于市场基本面预计，油价今年将突破每桶100美元，甚至可能达到更高水平。

瑞银集团预计，今年3月、6月和12月布伦特原油期货均价预计分别为每桶90美元、95美元和100美元。

高盛集团预计，布伦特原油期货价格将在今年第三季度达到每桶100美元，在2023年升至每桶105美元。

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