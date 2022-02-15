新华社东京2月15日电 《日本经济新闻》日前报道说，中国在清洁能源领域的研究能力显著跃升。2011年至2020年，中国发表的与脱碳相关的能源研究论文数量约占全球总数的四分之一。

据《日本经济新闻》11日报道，荷兰学术出版巨头爱思唯尔公司对2001年至2020年全球发表的160万篇与脱碳相关的能源研究论文和约80万件专利进行了分析，涉及领域包括蓄电池、可再生能源、节能半导体、电动汽车、核聚变等。

分析发现，在2011年至2020年全世界发表的脱碳相关能源研究论文中，中国论文占26.8%（34万篇），美国占15.7%（20万篇），日本占4.5%（5.7万篇）。中国在锂离子电池、光触媒、风力发电等领域研究十分活跃。

基于爱思唯尔公司的数据，从每年发表的脱碳相关能源研究论文数量看，中国于2012年超过美国位居首位；而从全部学术领域论文数量看，中国于2020年才超过美国。由此可见，中国在清洁能源相关研究上起步较早。

爱思唯尔公司根据论文被引用次数等计算了论文质量指标，美国仍领先。2011年至2020年，中国的脱碳相关能源研究论文质量指标为1.531，高于1.437的世界平均水平，但低于美国的2.023。日本该领域论文质量指标为1.393，低于世界平均水平。

《日本经济新闻》报道说，日本在该领域的论文无论是数量还是质量均与中国和美国有很大差距，“退潮”明显。

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