人民网东京2月15日电（孙璐、李沐航）伴随北京冬奥会的赛事进程，“冰墩墩”以其萌态可掬的形象圈粉日本观众，在当地的热度不断升高。正在中国报道北京冬奥会的日本电视台主播辻冈义堂因为对“冰墩墩”的极度喜爱，甚至在新闻直播间摆满了“冰墩墩”，通过镜头让这个可爱的北京冬奥会吉祥物迅速吸引了日本民众的眼球。

日本电视台主播辻冈义堂将北京的直播间摆满了“冰墩墩”。图片来源：日本电视台推特

日本记者节目中为“冰墩墩”代言

辻冈义堂在日本电视台的一档节目里，不仅身穿“冰墩墩”T恤、媒体证上挂满“冰墩墩”徽章，还将自己名字中的“义”与“冰墩墩”结合，给自己起了新的名字：“义墩墩”。他满脸骄傲地把自己购买的大量“冰墩墩”纪念品逐一向日本观众介绍，并把“冰墩墩”玩偶通过国际快递直接邮寄到远在日本的节目组。与此同时，辻冈义堂的“真爱粉”身份也让他在中国的网络上成为热门话题。日本电视台报道时表示，仅2月2日至4日，微博上关于日本记者买许多“冰墩墩”的相关阅读量就达到了5.2亿次。

日本共同社报道北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”与各国媒体见面。图片来源：日本共同社视频截图

“冰墩墩”在日本迅速圈粉，包括日本共同社、读卖新闻、每日新闻、西日本新闻、东京电视台等在内的日本各大主流媒体纷纷推出“冰墩墩”相关报道。

日本电视台主播辻冈义堂在得知“冰墩墩”要来直播间后，特意准备了“冰墩墩”休息室。图片来源：日本电视台推特

在8日的日本电视台连线节目上，“义墩墩”再次给观众展示了他胸前越攒越多的“冰墩墩”徽章，并表示只要见到“冰墩墩”就会被它所俘获，相信“冰墩墩”在日本也会大火。当得知次日“冰墩墩”要来到他们的北京直播间现场时，“义墩墩”特意在直播间旁为“冰墩墩”准备了休息室。节目中，他还向“冰墩墩”询问自己是否可以叫“义墩墩”，在得到肯定的回答后激动地表示自己终于获得了官方认证。

日本电视台主播辻冈义堂在自己“义墩墩”的名字得到“冰墩墩”认可后，激动拥抱“冰墩墩”。图片来源：日本电视台视频截图

日本电视台主播辻冈义堂在节目中表示，只要见到“冰墩墩”就会被它所俘获，而“冰墩墩”在日本也会大火。图片来源：日本电视台视频截图

日本社交媒体网友期待每天见到“冰墩墩”

伴随日本媒体对北京冬奥会的报道，日本电视台早间节目官方推特下方，出现了大量日本网友留言。网友们纷纷表示：“托了‘义墩墩’的福，我见到了可爱的‘冰墩墩’。每天都很期待在节目中看到直播间里摆满‘冰墩墩’的桌子。”另一个网友说： “每天早上都盼望看到‘冰墩墩’，今天没见到，明天开始要把节目都录下来。” 还有网友说，因为”义墩墩“，他现在充满活力。辻冈义堂本人对于自己因喜爱“冰墩墩”而受到包括社交媒体网友在内的各方关注，也感到非常惊喜。他表示，会带着对“冰墩墩”的爱，在北京冬奥会上继续做出更多精彩报道。

日本选手与“冰墩墩”形影不离

极其喜爱“冰墩墩”的可不止“义墩墩”。不仅日本媒体和日本民众对“冰墩墩”展现出强烈的好感，赛场上下也随处可见日本运动员与“冰墩墩”形影不离。

日本运动员小林陵侑在北京冬奥会跳台滑雪男子个人标准台比赛中夺得金牌后，与“冰墩墩”共同庆祝。图片来源：北京冬奥会日本队官方推特

日本运动员小林陵侑在6日进行的北京冬奥会跳台滑雪男子个人标准台比赛中夺得金牌。小林陵侑获胜后，“冰墩墩”随之出现在他的胸口。日本选手键山优真和宇野昌磨在北京冬奥会花样滑冰男子单人滑比赛上分获银、铜牌后，两人手捧“冰墩墩”拍下视频留念。2月11日，北京冬季奥会单板滑雪男子U型场地技巧决赛上，23岁的日本名将平野步梦实现了金牌梦。在日本队的官方推特上，“冰墩墩”以非常醒目的方式与平野步梦共同亮相。

日本选手平野步梦在获得北京冬奥会单板滑雪男子U型场地技巧决赛冠军后，与“冰墩墩”合影留念。图片来源：北京冬奥会日本队官方推特

北京冬奥会花样滑冰男子单人滑比赛日本选手键山优真和宇野昌磨分获银、铜牌后，手捧“冰墩墩”拍视频留念。图片来源：北京冬奥会日本队官方推特视频截图

北京冬奥会女子单人滑选手河边爱菜首次在北京赛场进行练习时，与“冰墩墩”合影。图片来源：日本滑冰联盟官方推特

速度滑冰女子500米项目运动员高木美帆与“冰墩墩”合影。图片来源：日本滑冰联盟官方推特

日本单板滑雪选手在参加完北京冬奥会单板滑雪U型场地后，携“冰墩墩”返回日本。图片来源：北京冬奥会日本队官方推特视频截图

(责编：徐祥丽、吴成良)