新华社喀布尔2月15日电 通讯：阿富汗塔利班执政半年 民众期盼重建经济

新华社记者史先涛

阿富汗塔利班于去年8月15日开始执掌阿富汗政权，至今已满半年。半年来，结束战争状态的阿富汗相对和平，阿富汗临时政府和民众目前面临的最严峻挑战是持续萧条的经济状况和严重的人道主义危机。

对于半年来的和平，阿富汗民众深有感触。喀布尔菜贩努尔·阿卡对记者说：“塔利班再次掌权后，阿富汗获得了和平，我们现在已经可以晚上外出了。”喀布尔市民拉赫马图拉告诉记者：“在塔利班上台前，每天死于战争的阿富汗军人、武装分子和平民大约200人，这一悲剧在塔利班执政后终结了。半年来，阿富汗境内没有发生大规模战斗。”

目前对阿富汗国内安全最大的威胁是“伊斯兰国”组织等恐怖组织时而发起袭击，在阿临时政府的强力打击下，近几个月袭击数量有所减少。

虽然安全环境明显改善，但是阿富汗民众目前面临严峻的经济挑战。美国从阿富汗撤离以后继续制裁塔利班，冻结阿富汗中央银行数十亿美元海外资产，直接导致阿富汗外汇紧缺，物价上涨，经济形势恶化，失业率高涨，民众贫困加剧。美国总统拜登11日签署行政令，计划将阿央行约70亿美元在美资产的一半用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者。这一举动更令阿富汗民众愤慨，他们认为，美国政府这一敲诈和掠夺行为将给阿经济带来致命打击。

“如今，我们的安全有了保障，但是经济问题困扰着每一个阿富汗人，我们现在连馕都快吃不起了。”喀布尔市民阿卜杜勒·萨米对记者说。

喀布尔市郊的卡尔加湖是喀布尔市民的休闲胜地，而如今，这里门可罗雀。在湖边卖小吃的扎德兰告诉记者：“现在人们都没钱，也没什么人来这玩儿了。去年这个时候，我一天能赚4000阿富汗尼，现在一天赚不到300阿尼（1美元约合91阿富汗尼）。”

联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，这一数字超过阿富汗总人口的一半。许多家庭的生活难以为继，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。联合国机构表示，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良。另有350万阿富汗人流离失所，没有温暖的住所和过冬物资。

经济遭受重创还波及公共服务体系特别是医疗体系，目前阿富汗医疗体系濒临崩溃。由于海外资产被美国冻结，国际援助大幅减少，大量医院难以维持运营，这导致阿临时政府在新冠疫情防控方面很难作为。近期阿国内新冠病例急剧增加，这对缺衣少食的阿富汗民众来说无异雪上加霜。

不过，一些经济界人士对阿富汗未来经济发展比较乐观。经济分析人士阿卜杜勒·纳西尔·里什蒂亚对记者说，现在阿富汗局势稳定，这对鼓励经济发展和吸引国内外投资至关重要。

(责编：于洋、燕勐)