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泰中文联举办共庆元宵佳节文艺晚会

2022年02月15日15:53 | 来源：人民网-国际频道
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泰中文联主席傅文通与泰方嘉宾在元宵晚会上合影。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷2月15日电 （记者孙广勇）泰中文化人联合会举办的2022元宵晚会2月13日晚在曼谷隆重举行。来自泰中文联的200多位理事及成员参加盛会，特别的是，来自泰国军方、警方的几位将军身穿中国红色唐装，喜气洋洋的出席，让晚会呈现一片泰中情、军民情的欢快场面。

以“虎跃龙腾庆新春，欢天喜地过大年”为主题的泰中文联2022元宵晚会，在曼谷新宫大礼堂举行。现场狮子狂舞，锣鼓喧天，与会者身穿唐装、西装、旗袍、彩裙把会场点缀的热闹非凡。泰国青年俱乐部的演员为晚会带来精彩的中国歌舞节目，泰中文联成员还自编自演节目《战马奔腾》《好日子》《春节序曲》等，让晚会呈现出浓浓的中国年味儿。

泰中文联元宵晚会上演出的舞蹈《春节序曲》。人民网记者 孙广勇摄

泰中文联主席傅文通致辞说：“2022年新春佳节到了正月十五元宵节，今晚我们欢聚一堂，载歌载舞，这是华侨华人庆新春的节日，特别感谢泰国陆军方面与我们一起联欢，让我们欢乐喜庆的气氛里，更增添了’军民一家亲’的豪迈。在泰国，我们都有一个共同的名字——华人。华人就是中国人，中国人一年当中最重要的节日便是春节。2月4日，中国隆重举办了北京冬奥会开幕式，高科技展示出中国文化的内涵美和力量美，展现了中国的力量和大国风采，作为海外华侨华人，我们倍感自豪，激动不已。我们希望，新春的开启，带给全球疫情结束的好消息，带给社会一切重启的好消息，带给国家经济复苏的好消息，带给我们每个人生活正常的好消息。”

出席晚会的泰中文联特聘顾问猜鹏警上将、嘎函陆军上将、特萨陆军中将都表示，今天与华侨华人们一起庆祝春节、元宵节，是很荣幸和高兴的事情。他们充分肯定了华侨华人对泰国社会的贡献，以及泰中文联对泰国社会的热心帮助和奉献，并对中国取得的伟大成就表示赞叹。

(责编：王禹蘅、常红)

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