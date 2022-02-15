新华社北京2月15日电 题：美“印太战略”逆时而动 注定失败

新华社记者乔继红

美国白宫近日发布题为《美国印太战略》的文件，试图打造地缘争夺的“小圈子”，推动集团对抗。这份文件鼓吹过时的冷战思维与零和博弈，与和平、发展、合作、共赢的时代潮流背道而驰，注定失败。

这份文件共12页，充斥陈词滥调。文件声称将聚焦从南亚到太平洋诸岛的印太地区所有角落，强调联盟关系、军事威慑以及加强在东南亚地区的存在，将矛头直指中国。美方号称要加强与盟国的关系形成“综合遏制力”“塑造围绕中国的战略环境”，其用心险恶。

从这份文件中看出，美国表面上声称要推进自由开放，实际却通过美英澳三边安全伙伴关系和美日印澳四方安全对话构建封闭排他的小圈子；表面上声称要强化地区安全，实际却制造严重核扩散风险，破坏地区和平稳定；表面上声称要促进地区繁荣，实际却挑动地区国家间对立，对抗冲击地区多年来形成的以东盟为中心的区域合作架构，对地区合作成果和未来发展前景构成严重威胁。所谓“印太战略”，不过是美国搞集团对抗来维护自身霸权的工具，只会带来分裂和动荡，完全不符合地区国家的利益。

这份战略文件继续抹黑诬陷中国，渲染“中国威胁”，妄图打造对华“统一阵线”。这是赤裸裸的冷战思维和集团政治，是历史的倒退，违背各国求和平、谋发展、促合作的时代主流，其结果是损人害己。连日本《朝日新闻》都质疑，美“印太战略”究竟能够产生多大效果仍然存疑。

这不是美国发布的第一份“印太战略”。从奥巴马政府推出“亚太再平衡”战略，到2019年6月美国国防部发布的“印太战略报告”，美国频繁“秀肌肉”、挑事端，制造阵营对立，渲染“大国竞争”，以谋求强化对华制衡，遏制中国发展。在亚太地区，美国不是建设者、维护者，而是搅局者、破坏者和麻烦制造者。

中国是亚太地区的负责任大国，是亚太地区大多数国家的主要贸易伙伴，一直致力于推动周边国家共建美好家园，共护地区安宁。中国在东盟伙伴中最先加入《东南亚友好合作条约》，并同东盟建立战略伙伴关系，率先批准《区域全面经济伙伴关系协定》，聚焦区域合作，谋求共同发展。中国积极斡旋地区热点问题，为阿富汗、缅甸等地区多国的局势改善发挥了建设性的作用。所以，中国是亚太地区的建设者、地区稳定的维护者、正能量的传播者。

亚太地区是亚太各国人民的共同家园，不是个别国家谋求地缘政治利益的“跑马地”。当前，亚太地区仍然面临疫情反弹、经济复苏和供应链恢复脆弱、地区局势动荡等多重挑战，团结合作、共谋发展是地区各国的普遍共识和期待。奉劝相关国家停止渲染军事对抗，停止挑动以邻为壑为敌，尊重地区国家的意愿，顺应历史和时代潮流，多做有利于地区和平稳定和发展的事。

(责编：于洋、燕勐)